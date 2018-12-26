Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor

Компания Ростелеком-Solar, провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, завершила пилотный проект и приступила к внедрению системы защиты конфиденциальной информации и контроля коммуникаций сотрудников Solar Dozor в ГКУ «Многофункциональный центр Калининградской области».

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению предоставляют российским гражданам широкий спектр госуслуг в цифровом формате. Для осуществления своей деятельности МФЦ взаимодействуют с органами, оказывающими государственные или муниципальные услуги, через многочисленные электронные каналы коммуникаций. В информационных системах МФЦ обрабатывается и хранится большое количество документов, предназначенных исключительно для внутреннего пользования. В рамках расширения набора применяемых методов защиты информации ограниченного доступа ГКУ «Многофункциональный центр Калининградской области» приняло решение о необходимости внедрения системы защиты от утечек.

На этапе выбора DLP-системы Многофункциональный центр Калининградской области рассматривал все ключевые решения данного класса, представленные на отечественном рынке. В итоге организация остановила свой выбор на системе защиты Solar Dozor, обеспечивающей максимально широкий контроль всех каналов передачи информации, которыми могут воспользоваться внутренние нарушители.

На первом этапе Многофункциональный центр Калининградской области планирует внедрить базовый функционал Solar Dozor, состоящий из мониторинга, перехвата и блокирования каналов коммуникаций пользователя на рабочей станции, а также аудита локальных и сетевых файловых ресурсов на предмет открытого хранения конфиденциальных данных. В дальнейшем заказчик планирует расширять проект за счет внедрения дополнительных модулей расследования инцидентов информационной безопасности.

«Важнейшей задачей проекта было обеспечение всестороннего контроля коммуникаций сотрудников и их действий с конфиденциальной информацией. Кроме того, поскольку в рамках предоставления электронных госуслуг наша организация активно использует электронные каналы коммуникаций с гражданами, а также другими госструктурами, нам необходимо постоянно отслеживать информационные потоки МФЦ – как внутренние, так и направленные во внешнюю среду. Solar Dozor полностью решил эти задачи. В процессе пилотного проекта DLP-система продемонстрировала эффективность выявления внутренних нарушителей и помогла повысить результативность работы подразделения информационной безопасности», - отметил начальник отдела информационного обеспечения ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Александр Перетертов.