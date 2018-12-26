«Медиа-Телеком» стал эксклюзивным дистрибьютором каналов FOX Networks Group в России

«Медиа-Телеком», совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), объявил о договоренности по заключению эксклюзивной сделки по дистрибуции портфолио каналов FOX Networks Group на территории России. Сделка будет включать в себя приобретение эксклюзивных прав на дистрибуцию лидирующих развлекательных каналов FOX и FOX Life, всемирно известных познавательных каналов National Geographic, Nat Geo Wild, а также канала для самой юной аудитории Baby TV на территории России.

Александр Косарим, генеральный директор «Медиа-Телеком», отметил: «Мы рады началу нового этапа нашего сотрудничества с одной из крупнейших медиа-групп в мире. Будем работать над тем, чтобы доступность, а, следовательно, и популярность телеканалов производства FOX Networks Group в России увеличивались. Это одна из первых сделок Медиа-Телеком, но мы нацелены на развитие портфеля дистрибуции телеканалов, представленных в сетях платного ТВ».

Карлос Ортега, вице-президент, FOX Networks Group в странах Центральной и Восточной Европы, сказал: «Уже почти двадцать лет уникальный подход FOX Networks Group к работе с контентом привлекает миллионы телезрителей в России. Наша цель - инвестирование в создание качественного продукта и повышение его доступности потребителю. Сотрудничество с Медиа-Телеком позволит нам и далее предоставлять российской аудитории доступ к самому лучшему контенту от лидирующих мировых студий».