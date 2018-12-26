Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost .

Российская компания Spirit DSP, коммуникационными программными продуктами которой пользуется более 1 млрд человек в 100 странах мира, разработчик программного сервера VideoMost, сообщила о подписании лицензионного договора на облачный ВКС-сервис с компанией «Онланта», входящей в ГК «Ланит».

Компания «Онланта» известна как поставщик облачных услуг государственным и коммерческим организациям.

Для подключения веб-услуги на базе VideoMost клиентам «Онланты» не требуется установка специального оборудования и программного обеспечения – услуга оказывается по модели SaaS из облачной инфраструктуры «Онланты» OnCloud.Ru.

Сервис поддерживает все основные функции унифицированных коммуникаций: проведение видеоконференций до 100 участников, обмен файлами, демонстрация рабочего стола, текстовый чат и др. Пользователем также доступно безопасное хранение материалов конференции, видеозаписей и других данных в облачном ЦХОД «Онланты».

«На рынке видеоконференцсвязи совсем немного работающих продуктов, не требующих глубокой настройки и соответствующих потребностям большого количества заказчиков с разными запросами. Нам, как облачному провайдеру, повезло найти надёжного партнера в лице Spirit и вывести на рынок полноценное решение видеоконференцсвязи по модели SaaS на базе VideoMost», - отметил руководитель облачного направления «Онланты» Олег Коновалов.