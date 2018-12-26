«Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL»

«Интер РАО Инвест» сообщила о заключении договора с «Синтегро консалтинг», представителем рынка IT-услуг в сфере автоматизации учета, ивнедрении программы «Фабрика XBRL».

Перед заключением договора «Интер РАО Инвест» полгода использовала демо-версию системы, которую предоставил интегратор. Специалисты «Интер РАО Инвест» оценили возможности и функционал программы, и в результате тестовое использование легло в основу реализации проекта. В ноябре 2018 г. установка, настройка и обучение сотрудников работе в программе были завершены.

«Фабрика XBRL» - программный продукт, позволяющий настраивать автоматическое заполнение бухгалтерской и надзорной отчетностей по данным системы бухгалтерского учета согласно таксономии в формате XBRL. В программе предусмотрена возможность валидации отчетности (проверки контрольных соотношений), расшифровки отчетов с указанием счетов и аналитик, а также их визуализации в соответствии с таксономией и вывод на печать для размещения на сайте компании.

После завершения проекта руководство «Интер РАО Инвест» приняло решение подписать договор поддержки «Фабрики XBRL», в рамках которого «Синтегро консалтинг» оказывает услуги по информационно-техническому сопровождению. В рамках поддержки «Интер РАО Инвест» предоставляются обновления программного продукта, включающие дополнительные функции и модификации.