ГК «Корус Консалтинг» внедрила новую версию «1С:ЗУП» в компании «Полисан»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по переводу фармацевтической компании «Полисан» на новую редакцию 3.1 решения «1С: Зарплата и управление персоналом».

НТФФ «Полисан» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания с мощной научной базой и собственным производством, на котором ежегодно выпускает свыше 20 млн упаковок лекарственных препаратов. Продукция компании поставляется во все регионы России, страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию. Численность сотрудников «Полисан» насчитывает более 1400 человек.

«Полисан» давно использует «1С:ЗУП», однако по мере роста бизнеса и возникновения новых направлений компании существующей функциональности системы оказалось недостаточно. Для повышения эффективности решения задач, связанных с расчетом заработной платы сотрудников, требовалась последняя редакция системы «1С:ЗУП», которая обладает более широкой функциональностью и учитывает требования законодательства.

Наличие крупного собственного ИТ-отдела позволило «Полисан» самостоятельно перейти на новую версию системы, привлекая внешних специалистов на этап постановки бизнес-процессов и анализа настроек системы. Для реализации проекта была выбрана команда «Корус Консалтинг», которая обладает экспертизой автоматизации бизнес-процессов крупных предприятий фармацевтической отрасли и опытом внедрения различных методик расчёта заработной платы, в том числе на базе 1С.

Специалисты интегратора провели интервью с ключевыми сотрудниками отдела кадров компании, а также в ходе обследования выявили и проанализировали причины ошибок в системе – особое внимание было уделено расчёту НДФЛ и учёту рабочего времени.

Следующим этапом проекта стало составление рекомендаций по изменению настроек системы, которые помогут сократить количество ошибок в расчётах и подготавливаемой отчётности, а также значительно снизить трудозатраты по регистрации документов в системе.

«От скорости и корректности работы системы по расчёту начислений и формированию отчётности для нас, как крупного фармацевтического производителя с большим количеством сотрудников, зависит очень многое. С переходом на новую редакцию привычной для нас системы мы значительно сократили временные затраты на выполнение основных функциональных задач. Далее в планах – реинжиниринг процессов кадрового документооборота с целью увеличения прозрачности учета движения кадров и оперативности внесения данных об отработанном времени сотрудников», – сказала Надежда Сергеева, начальник отдела АСУ НТФФ «Полисан».

«Наша команда подошла к проекту комплексно – после обсуждения требований с заказчиком, анализа текущего положения кадрового учета и состояния программы были даны рекомендации по настройке и развитию системы. Конфигурации 1С:ЗУП становятся с каждым годом мощнее и сложнее, что позволяет повышать скорость и качество автоматически формируемой отчётности для руководства компании и государственных органов и ощутимо снижать трудозатраты компании при расчёте зарплаты и учёта кадров. Мечта многих расчетчиков зарплаты - “подготовить 6-НДФЛ одной кнопкой” - стала ощутимо ближе», – отметила Ольга Богданова, руководитель направления 1С:ЗУП ГК «Корус Консалтинг».