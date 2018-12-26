AWATERA и Международный центр научной и технической информации представили совместный проект iScience4ALL

В Международном центре научной и технической информации (МЦНТИ) прошел брифинг, посвященный созданию межгосударственной системы открытой научной информации iScience4ALL. Это первый проект, который объединит информационные ресурсы 22 стран-членов МЦНТИ с возможностью дальнейшего расширения и сделает возможным создание единой среды для распространения научно-технической информации.

Созданием iScience4ALL занимается МЦНТИ при поддержке специализированных информационных центров стран-членов МЦНТИ и ведущей лингвистической компании AWATERA.

«Научно-техническая информация движется в сторону цифровизации. Переход от печатных научных изданий к электронным — это всего лишь вопрос времени. Мы уже видим, что национальные и корпоративные массивы научных данных становятся всё более открытыми: создаются электронные научные хранилища, профильные поисковые сервисы, формируются профессиональные информационные платформы и сетевые сообщества. Если к этому добавить прозрачность национальных границ, то с одной стороны мы имеем неизмеримые возможности, с другой — ряд трудностей, с которыми сталкивается международное научное сообщество», — отметил генеральный директор МЦНТИ Евгений Угринович.

К таким трудностям разработчики относят: отсутствие единого унифицированного информационного пространства. Только в странах-членах МЦНТИ насчитывается 540 разрозненных и независимых репозиториев НТИ; недостоверность научных статей, индексов и рейтингов; отсутствие эффективных механизмов распространения НТИ на межгосударственном уровне, так как возникают политические противоречия, вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, языковые барьеры.

Единая система iScience4All предоставляет, как публичную информацию, так и информацию в режиме ограниченного доступа. Сам информационный ресурс или его элементы, при фактическом размещении на территории одной или нескольких стран-членов, будут на равных условиях принадлежать всем странам-участницам проекта и управляться в соответствии с общепринятыми нормами международного права, исключая тем самым риски получения кем-либо необоснованных преимуществ и любых форм дискриминации. Это также позволит странам-участницам подключать свои информационные ресурсы к создаваемой системе, не нарушая существующих национальных требований и норм.

Пользоваться системой можно с помощью приложения. Оно будет доступно для скачивания пользователям IOS и Android.