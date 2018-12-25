В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор

Virtuozzo сообщила о назначении Александра Файна исполнительным директором. Александр Файн имеет обширный опыт в развитии продаж в глобальных технологических компаниях, включая CloudBlue, Ingram Micro, Odin и Parallels. Он стал руководителем Virtuozzo в важный момент, когда компания выходит на рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) с решением Virtuozzo Infrastructure Platform, появление которого давно ждут клиенты компании.

«Virtuozzo достигла больших успехов в области виртуализации и программно-определяемых решений для хранения данных. Уже много лет мы предоставляем данные технологии сервис-провайдерам по всему миру. Мы продолжим работать в этом сегменте, принося еще больше инноваций, - сказал Александр Файн. - При этом мы видим эволюцию требований к ИТ инфраструктуре, которую выбирают все больше компаний для поддержки своих ключевых бизнес-приложений. Поэтому мы модернизируем нашу продуктовую линейку, фокусируясь на новых ожиданиях наших заказчиков».

MarketsandMarkets оценивает, что рынок гиперконвергентных инфраструктур будет расти на 43,6% ежегодно вплоть до 2022 года и достигнет $12,6 млрд.

«Наше решение Virtuozzo Infrastructure Platform предложит гиперконвергенцию вычислительных ресурсов, хранения данных и виртуализации сетевых функций в виде единого стека решений с унифицированным управлением, поддержку изолированного многопользовательского режима и комплексной поддержкой. Благодаря этому организации могут создавать масштабируемые, высокопроизводительные облака или виртуальные центры обработки данных на типовом оборудовании, сокращая затраты и фокусируясь на росте бизнеса», - отметил Файн.

Начав работать в Parallels 12 лет назад, Александр Файн отвечал за работу растущего бизнеса подразделения Parallels Desktop в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позже он занимался расширением присутствия Parallels в Африке, где он добился заметного роста бизнеса. После приобретения Odin (бизнеса автоматизации сервис-провайдеров в Parallels) компанией Ingram Micro, Александр остался в команде Odin и продолжил руководить продажами в регионе EMEA вплоть до перехода в Virtuozzo.