РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ

РВК и Правительство Челябинской области договорились о реализации в регионе Национальной технологической инициативы (НТИ), проектов и программ цифровой экономики, развитии инновационной экосистемы, а также стимулировании технологического предпринимательства и венчурного инвестирования. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия Фонда РВК и Челябинской области по внедрению в регионе передовых технологических решений по ключевым направлениям НТИ, включая нейроассистивные технологии и персонализированную медицину. В регионе также будут выращиваться собственные проекты, соответствующие рынкам Национальной технологической инициативы.

Челябинская область станет площадкой для проведения технологических конкурсов и проектных сессий НТИ. РВК и власти региона также будут развивать проекты по подготовке кадров для высокотехнологических рынков. В частности, Правительство Челябинской области поддержит инициативу РВК по внедрению в вузах образовательного курса «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство». В рамках курса студенты региональных вузов смогут получить навыки запуска технологического стартапа – от этапа идеи до вывода разработки на рынок.

РВК и Правительство Челябинской области также будут сотрудничать в сфере развития рынка венчурного инвестирования, поддержки стартап-сообщества и проведения акселерационных программ.

«Челябинская область уделяет особое внимание реализации Национальной технологической инициативы и проектам Цифровой экономики в регионе. Для этого мы выстраиваем системную работу с федеральными институтами развития, стараемся сформировать для наших компаний максимально эффективную экосистему, усиливаем взаимодействие науки, технологических предпринимателей и инноваторов и крупного и среднего бизнеса. И в целом создаем такие условия, чтобы лучшие учились у лучших», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В ноябре 2017 г. правительство Челябинской области, АСИ и РВК утвердили «дорожную карту» по формированию в регионе базовых условий для развития НТИ до 2019 г. По результатам работы была запущена «Точка Кипения Челябинск», открыт региональный оператор СКОЛКОВО, запущены два Яндекс.Лицея, развивается кластер робототехники.

В регионе также проводятся образовательные интенсивы, акселерационные программы и хакатоны, реализуются проекты НТИ – как региональные, так и получившие федеральную поддержку. Например, проект компании «Copter Express» – образовательный конструктор беспилотных летательных аппаратов «Клевер 3» – был использован в инженерно-технологической смене «Прорыв» на базе детского технопарка «Инженерика».

В числе региональных проектов НТИ ООО «ЭлМетро Групп» реализует проект по сенсорике, ООО «Тридиви» – по компьютерному зрению (рынок Нейронет), АО НПК «Теко» – по разработке универсальной базовой платформы с цифровой обработкой сигнала (рынок Технет), ООО «Курсир» – по мобильному радио-измерительному комплексу для авионики (рынок Аэронет), а ООО «ЮУРИТЦ» – по применению «цифрового двойника» объектов передачи и потребления энергоресурсов (рынок Энерджинет).