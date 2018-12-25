Ростех и РЖД займутся цифровизацией железнодорожного транспорта

Госкорпорация Ростех и ОАО «РЖД» определили направления совместной работы по цифровой трансформации российских железных дорог, импортозамещению и инновационному развитию с использованием продукции и производственных возможностей предприятий Ростеха.

В рамках расширенного заседания с представителями ОАО «РЖД» стороны договорились сформировать дорожную карту совместной работы. Холдинги радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех – «Росэлектроника», Концерн «Автоматика» и «Швабе» – представили продукцию и системные решения для цифровизации железнодорожной отрасли.

Предприятия корпорации презентовали комплексные решения по защите информации и связи, построению информационной инфраструктуры на базе отечественной вычислительной техники. В частности, была продемонстрирована система для организации работы стрелок и сигналов, позволяющая перевести управление движением поездов на цифровые технологии.

Вниманию участников мероприятия также была представлена широкая линейка различных средств мониторинга. Например, программно-аппаратный комплекс для диагностики и мониторинга объектов с использованием беспилотников и электронных мобильных обходчиков. Или мультисервисный интегральный комплекс внутриобъектовой связи и система видеонаблюдения, обеспечивающая контроль обстановки на пути движения, внутри локомотива и в кабине машиниста.

Кроме того, в рамках экспозиции демонстрировались радиолокационные датчики скорости железнодорожных вагонов, энергоэффективные камеры фотовидеофиксации «Призма», «всевидящие» камеры коротковолнового диапазона SWIR и ультрафиолетового диапазона ULTRА и другая продукция, включая элементы высокотехнологичного освещения, комплексы пешеходной навигации и т.д.

«Перевод критически важных инфраструктур, включая железные дороги, с зарубежных технологий на отечественные – одна из важнейших государственных задач, которую решает Ростех. Сегодня мы предлагаем ОАО «РЖД» современные комплексные продукты в этой сфере – эффективные, надежные, с высоким уровнем информационной безопасности, конкурентоспособные по цене – их стоимость в среднем на 20-30% ниже зарубежных аналогов», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.