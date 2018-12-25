«Росатом» открыл интернет-магазин для малых закупок

Госкорпорация «Росатом» внедрила новый способ закупки «Электронный магазин». Сегодня на базе сервиса электронной торговой площадки B2B-Center уже проводятся первые пилотные процедуры.

«Электронный магазин» позволит организациям атомной отрасли осуществлять быстрые закупки простой продукции (оргтехника, спецодежда, канцелярские товары и т.д.) до 1 млн рублей, а также повысит их прозрачность и конкурентоспособность. Ожидается, что «Электронный магазин» станет альтернативой «мелкой закупки», а общий объем заказов для 300 организаций атомной отрасли сможет достигнуть отметки в 10 млрд рублей в год.

«Сегодня мы предлагаем нашим поставщикам простой и понятный механизм участия в наших закупках - отметил Роман Зимонас, директор по закупкам, МТО и управлению качеством госкорпорации «Росатом». – Сервис «Электронного магазина» позволит существенно снизить трудозатраты поставщиков на формирование заявки участника, а также привлечь к нашим корпоративным закупкам еще больше организаций -субъектов малого и среднего предпринимательства».

Электронный магазин позволит снизить временные издержки и внутриотраслевых заказчиков Росатома за счет быстрых закупок у поставщиков, разместивших свои оферты на электронной торговой площадке.

Стать поставщиком атомной отрасли может любая компания. Для этого надо получить электронную подпись, зарегистрироваться (получить аккредитацию) на ЭТП, а к продукции, содержащейся в соответствующем каталоге и планируемой к закупке заказчиками, привязать оферту о возможности поставки продукции и ее стоимости. При проведении закупок поставщик, оставивший оферту, будет включен в подборку. При этом таким организациям будет предоставлена возможность уточнить свою оферту, либо ее отозвать. Победителем в закупке будет признана компания, предложившая соответствующий товар по наименьшей цене.

«Это новый формат корпоративной торговли, который идеально подойдет для поставщиков стандартной продукции. Здесь нет никаких барьеров или сложных условий. Закупки проходят быстро и полностью онлайн – от подачи предложения до заключения договора. Поэтому это прекрасная возможность для малого и среднего бизнеса стать поставщиком одного из крупнейших заказчиков страны», - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.