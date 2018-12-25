«Билайн» увеличил продажи смартфонов в кредит за год в три раза

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о росте популярности смартфонов, приобретенных с помощью кредитных продуктов. Количество приобретенных устройств в кредит и рассрочку в магазинах «Билайн» в третьем квартале 2018 выросло в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Доля проданных в кредит смартфонов в третьем квартале 2018 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за июль, август и сентябрь 2017 года.

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Билайн», отметил: «Мы сформировали комфортные и понятные условия для покупки устройств в Билайн с помощью кредитных предложений. Большинство популярных моделей у нас можно приобрести без первого взноса и переплат. Это повлияло на рост популярности кредитных продуктов».

Самая распространенная цена устройства, которое приобретают с рассрочкой платежа – 28 000 руб. В рассрочку доступны любые устройства, в том числе и аксессуары, от 2 000 рублей. Чаще всего с помощью кредитных продуктов клиенты покупают смартфоны следующих брендов: Samsung, Huawei, Apple, Honor, Nokia.

Наиболее популярными моделями для покупки в кредит стали: Huawei P Smart, Huawei P 20 lite, Honor 7A, iPhone 6, Honor 7C.

В 2018 году Билайн удвоил количество салонов. На декабрь 2018 года у компании более 3 000 собственных магазинов. Благодаря увеличению розничной сети и удобным условиям покупки в кредит, выросло количество продаж смартфонов. Так во втором квартале текущего года количество проданных LTE-смартфонов в магазинах Билайн выросло в 2,7 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.