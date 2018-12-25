 

«БАРС Груп» создала систему мониторинга родовспоможения в Ставрополе

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«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала информационную систему мониторинга состояния беременных женщин («Мониторинг родовспоможения») для Ставропольского края. Проект внедрялся при поддержке ГБУЗ Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр».

«Система позволяет на региональном уровне централизованно контролировать состояние здоровья беременных женщин, а также автоматически рассчитывать риски. Благодаря учету, прозрачности и ведению информации в режиме реального времени, пациентки обеспечиваются своевременной медицинской помощью независимо от места их проживания», - отметила заместитель генерального директора «БАРС Груп» Ирина Карпунина.

«Мониторинг родовспоможения» интегрирована с региональной информационной платформой (РИП), которая хранит демографические сведения о пациентках и справочники, и медицинскими информационными системами региона (МИС). Работа системы обеспечивается следующим образом: из РИП в «Мониторинг родовспоможения» автоматически поступают демографические данные пациенток, также врач регулярно заполняет электронную карту МИС актуальной информацией о состоянии здоровья пациентки на протяжении всей беременности. Далее в системе «Мониторинг родовспоможения» на основе сведений, представленных из РИП и МИС, формируется список необходимых рекомендаций, которые врач затем назначает пациентке.

Кроме того, с помощью системы «Мониторинг родовспоможения» кураторы отслеживают выполнение консультаций и исследований, предназначенных для беременных. Если имеются случаи с повышенным риском для здоровья, куратор берет под индивидуальный контроль дальнейшие назначения и проведение всех медицинских мероприятий.

«БАРС Груп» внедрила систему «Мониторинг родовспоможения» в Тамбовской, Тульской, Томской, Челябинской, Сахалинской, Саратовской областях, а также в Приморском крае и Республике РСО – Алания.

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