Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне

Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iOS.

Партнерство Сбербанка и компании «Газпром нефть» позволит автомобилистам-держателям банковских карт осуществлять заправку машины топливом быстро (без очередей) и безопасно (с помощью банковской карты, сервисов Apple Pay). Клиенты также могут выбрать в приложении АЗС с лучшей ценой топлива.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Пока сервис доступен на 130 АЗС компании «Газпромнефть» в Москве и Санкт-Петербурге. В 2019 г. сервис будет доступен на всех АЗС «Газпромнефть».

«Использование технологии интернет-эквайринга Сбербанка обеспечивает клиенту быстроту и удобство использования АЗС: нет необходимости стоять в очереди к кассе, можно не выходить из автомобиля для оплаты бензина или дизтоплива. Можно даже оплатить заправку, если банковская карта осталась дома. Для Сбербанка это еще один шаг к расширению инфраструктуры приема безналичных платежей в России», – отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Рынок онлайн-оплаты на АЗС будет кратно расти ежегодно, именно поэтому мы придаем особое значение безопасности совершения платежей и выбору партнера. Весь цикл работ по цифровому сервису АЗС.GO велся внутри «Газпром нефти», и в 2019 г. мы продолжим развивать приложение как единый интерфейс для любителей и профессиональных водителей, добавляя новую функциональность и партнерские программы», – сказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.