«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи

«Ростелеком» обеспечил современной интернет-связью 321 медицинскую организацию на территории Кубани и Адыгеи. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля к лечебно-профилактическим учреждениям в 26 районах и 6 городах края, а также в 3 районах республики. Таким образом, компания завершила проект до конца текущего года в срок.

Проект по обеспечению медицинских организаций современной цифровой связью реализуется в рамках государственной программы «Информационное общество», рассчитанной до 2020 г. Для достижения целей, описанных в документе, специалисты «Ростелекома» построили магистральные каналы, модернизировали узлы связи и проложили «последние мили», чтобы организовать точки подключения больниц и поликлиник к интернету во всех регионах страны.

«При содействии «Ростелекома» решается важная задача развития телемедицины. Врачи из отдаленных сельских больниц, фельдшерских пунктов смогут в онлайн-режиме проводить консилиумы с коллегами со всей страны и из-за рубежа, а пациенты – дистанционно получать квалифицированную врачебную консультацию. Появится возможность пользования новыми дополнительными услугами и сервисами. Мы ожидаем, что в результате реализации этого проекта повысится эффективность работы медиков и использования ими дорогостоящего медицинского оборудования, улучшится качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам», – отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков.

«Подключение доступа в интернет для лечебно-профилактических учреждений стало еще одним крупным и интересным проектом, который нам удалось завершить в короткие сроки. Сейчас, когда строительство линий связи окончено, наши специалисты приступили к установке телекоммуникационных шкафов и настройке станционного оборудования непосредственно в медучреждениях», – сказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.