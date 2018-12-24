Navitel расширила сеть сервисных центров

Компания Navitel объявила о расширении географии сервисных пунктов обслуживания и ремонта, доступных для владельцев устройств Navitel. В рамках проекта задействовано более 250 сервисных центров, которые расположены в восьми федеральных округах России.

Обслуживание техники возможно в 159 городах России.

Всем владельцам устройств Navitel доступна квалифицированная помощь сервисных инженеров в любом из авторизованных центров. Клиентам оказывается комплексная поддержка по вопросам технического обслуживания и гарантийного ремонта. При необходимости отправить устройство на ремонт достаточно связаться с ближайшим сервисным центром и заполнить заявку. Все заявки оперативно обрабатываются специалистами, выполняемые работы соответствуют стандартам качества, а в работе используются только оригинальные комплектующие.

«Увеличение количества сервисных центров стало для компании новым этапом повышения качества обслуживания. Для нас имеет большое значение комплексная поддержка клиента, ведь помощь необходима на каждом этапе взаимодействия с продуктом: от момента выбора идеального устройства до возможности обратиться за советом в процессе использования. При этом важно, чтобы пользователь смог решить любой вопрос в удобном для него месте», – отметил президент группы компаний Navitel Александр Казаков.