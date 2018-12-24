Google Virustotal использует Acronis PE Analyzer для борьбы с вредоносным ПО

Acronis объявила о том, что ее система обнаружения вредоносного ПО Acronis PE Analyzer, созданная с использованием машинного обучения, теперь интегрирована в сервис VirusTotal от Google. Сервис представляет собой бесплатную интерактивную службу, которая осуществляет проверку подозрительных файлов и URL, а также обеспечивает быстрое обнаружение вирусов и прочих разновидностей вредоносного ПО и контента.

Система Acronis PE Analyzer представляет собой дальнейшее развитие предлагаемых компанией Acronis решений в области борьбы с вредоносным ПО, созданных на базе искусственного интеллекта, и способно выявлять все разновидности вредоносного ПО в среде Windows PE при помощи инновационных моделей машинного обучения. Вредоносное ПО, основанное на исполняемых файлах, все еще является основной угрозой для операционных систем Windows, которая, согласно сообщениям поставщиков решений в сфере безопасности со всего мира, с каждым годом только усиливается. Лаборатории тестирования антивирусов типа AV-TEST ежедневно регистрируют около 400 000 новых образцов вредоносного ПО, включая различные трояны, бэкдоры, программы-вымогатели и криптоджекеры.

Модель машинного обучения, разработанная специалистами Acronis, основана на модели «Градиентный бустинг над решающими деревьями» в сочетании с несколькими моделями нейросетей, что позволяет создавать файловый «портрет» вышеупомянутых угроз на основании различных статических характеристик. Модель обнаружения, созданная на базе машинного обучения, работает очень быстро, поскольку сама по себе является очень компактной и эффективной. Она может работать автономно, без подключения к интернету, и обеспечивает высокий процент обнаружения в динамике по времени без регулярного обновления.

Перед тем, как присоединиться к VirusTotal, сканирующие сервисы должны предоставить сертификаты или отзывы независимых лабораторий, работающих в сфере безопасности и соблюдающих стандарты тестирования, установленные Организацией по стандартам тестирования средств защиты от вредоносных программ (AMTSO). Будучи членом AMTSO, компания Acronis направила свою систему на проверку в лабораторию AV-TEST, которая подтвердила эффективность решения Acronis по обнаружению вредоносного ПО с минимальным количеством ложных срабатываний.

Система Acronis PE Analyzer была разработана как компонент нового пакета средств киберзащиты, который Acronis выпустит в 2019 г. Она будет постоянно совершенствоваться с учетом информации, которая будет получена в ходе ее использования в рамках службы VirusTotal. Процесс совершенствования системы обнаружения продолжится для того, чтобы принести еще больше пользы членам сообщества VirusTotal.

«Учитывая, насколько быстро эволюционируют современные угрозы, характер защиты данных коренным образом меняется. Новые решения должны предотвращать атаки вредоносного ПО, нацеленные на файлы резервных копий, и именно поэтому компания Acronis вкладывает так много сил и средств в разработку своих защитных технологий, – отметил Олег Мельников, главный директор по технологиям в компании Acronis. – Однако наша миссия – защищать все данные, и включение нашей системы на базе машинного обучения, в состав службы VirusTotal – это наилучший способ добиться того, чтобы вся индустрия безопасности получила пользу от возможностей системы Acronis PE Analyzer».

Компания Acronis уже использует свою технологию, разработанную на базе искусственного интеллекта с 2018 г., когда было разработано усовершенствованное решение для борьбы с программами-вымогателями – Acronis Active Protection. Эта технология, входящая в состав разработанных специалистами Acronis решений безопасного резервного копирования, таких как Acronis Backup и Acronis True Image, может выявлять и останавливать атаки «нулевого дня», осуществляемые при помощи программ-вымогателей, в режиме реального времени. Помимо этого, в состав ее функционала недавно была включена и защита от вредоносного ПО в сфере криптомайнинга.