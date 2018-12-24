CeBIT Russia пройдет в июне 2019 года в «Сколково»

С 25 по 27 июня в крупнейшем в Европе Технопарке «Сколково» пройдет выставка CeBIT Russia. Организаторы изменили формат мероприятия и перенесли его на середину лета – чтобы часть программы провести на открытом воздухе.

Проект CeBIT Russia получил еще большую поддержку со стороны Deutsche Messe AG и немецкого бизнеса после недавней реструктуризации бренда CeBIT. Совет директоров Deutsche Messe AG принял решение интегрировать ряд тематических разделов CeBIT, связанных с промышленными секторами, в HANNOVER MESSE. Таким образом, выставка в Ганновере прекращает свою работу в привычном для всех формате. Данное решение обусловлено рядом экономических факторов и пересечением основных тематических разделов CeBIT с крупнейшими промышленными выставками в Ганновере (HANNOVER MESSE, LIGNA, INTERCHUTZ).

Тем не менее, в связи с огромной востребованностью тематик CeBIT на активно развивающихся рынках, бренд получит еще большую поддержку в России. Так, к уже существующим разделам d!expo (выставочная площадка) и d!talk (деловая программа) будет добавлен d!campus – место для неформального общения посетителей и участников CeBIT Russia. Для более успешной интеграции нового раздела в CeBIT Russia выставка перенесена на июнь. Это позволит провести большую часть мероприятий d!campus на открытом воздухе.

Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка «Сколково», отметил: «Мы рады быть партнёром и соорганизатором международного события, с таким серьезным бэкграундом. Убежден, что бренд CeBIT в силу своего статуса поможет российскому мероприятию стать ещё одним мостом для работы с зарубежными партнёрами. Одним словом, в конце июня ждём российские и зарубежные корпорации, разработчиков и экспертов по цифровизации в Инновационном центре “Сколково”».

Д-р Андреас Грухов (Dr. Andreas Gruchow), член правления Deutsche Messe, сказал: «Наш совместный с Технопарком «Сколково» проект CeBIT Russia имеет перспективы стать одним из лидирующих ИТ мероприятий, поскольку именно в данный момент наша команда может полностью сосредоточиться на подготовке к предстоящей московской премьере. Благодаря партнерству со «Сколково», у бренда CeBIT большие возможности для роста в России».

Светлана Федосеева, генеральный директор «Дойче Мессе РУС», отметила: «У нас прекрасные исходные данные для того, чтобы превратить CeBIT Russia в достойного преемника ганноверского проекта. Усилия немецкого офиса и наших партнёров в разных странах мира теперь будут сконцентрированы на успешной реализации проекта CeBIT Russia. Выставка живёт и развивается только там, где есть экономические предпосылки и развивающийся рынок. В Германии рынок ИТ фактически перерос проект CeBIT, который выполнил свою роль драйвера роста и теперь ушел в историю. В России всё только начинается. CeBIT Russia станет той маркетинговой платформой, которая будет отражать вектор цифровизации всей экономики страны».

Договор о сотрудничестве между ООО «Дойче Мессе РУС» и Технопарком «Сколково» был подписан в июне 2018 года. В рамках данного соглашения стороны ведут совместную работу над проектом CeBIT Russia.