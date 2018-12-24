Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены

Acer начинает продажи ультралегкого ноутбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD сенсорным экраном и емкой батареей, при этом вес составляет всего 990 грамм.

Дополнительные 2-3 килограмма в рюкзаке или сумке — такую цену приходилось платить тем, кто делал выбор в пользу мобильности и отдавал предпочтение ноутбуку в качестве рабочего инструмента. Инженеры Acer в корне изменили ситуацию: новый Swift 5 не будет заметен в деловом кейсе — по толщине он равен ежедневнику или папке с бумагами.

У Acer уже есть опыт создания сверхлёгких лэптопов: пользователи оценили по достоинству 14-дюймовый Swift 5. Теперь появилась модель с большей диагональю экрана, габариты корпуса по сравнению с 14-дюймовым предшественником практически не изменились. Инженерам удалось сократить толщину рамок экрана до 5,8 мм, так что он занял почти 90% поверхности крышки. Это не только позволило сэкономить место, но и сделало внешний вид Swift 5 эффектным.

Вместо привычных сплавов на основе алюминия корпус ноутбука изготовили из высокотехнологичного магниево-литиевого сплава. Подобные материалы используют в профессиональном велоспорте, чтобы сделать рамы гоночных велосипедов прочными и лёгкими. В результате магниево-литиевый корпус почти вполовину легче алюминиевого! При этом он отлично защищает «начинку» Swift 5 от ударов и падений и не боится потёртостей и царапин.

По производительности Swift 5 способен обогнать многие ноутбуки и десктопы: на борту у него процессоры Intel Core i5 или i7 8 поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и NVMe SSD-диск объемом до 1 ТБ.

Ноутбук способен проработать автономно до 10 часов. Чтобы владелец Swift 5 всегда был в контакте, в ноутбуке предусмотрены технологии связи нового поколения. Модуль Intel Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac обеспечивает передачу данных с гигабитной скоростью.

Swift 5 оснащен IPS-матрицей, главное свойство которой — отличная цветопередача. К тому же настройки яркости, контрастности и насыщенности экрана автоматически меняются в зависимости от того, что на нём отображается — так работает фирменная технология Acer Color Intelligence. Презентации, фотографии, видеоролики, фильмы — на экране Swift 5 любой контент выглядит безупречно. Кроме того, экран сенсорный, что облегчает работу с современными приложениями.

Если владельцу Swift 5 потребуется подключить мышь, внешний носитель или другое периферийное устройство, он сможет воспользоваться одним из двух USB 3.0 портов, а если нужно вывести изображение с ноутбука на большой экран — разъёмом HDMI. Так же ноутбук оснащён одним USB 3.1 Type-C второго поколения, который поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гб/с, вывод изображения в 4K, может заряжать подключенные гаджеты и является портом питания самого ноутбука. В Swift 5 TrueHarmony и Dolby Audio Premium гарантируют глубокие басы и объемный звук, как в домашнем кинотеатре.

15-дюймовые ноутбуки Acer Swift 5 (515-51T) уже появились в продаже в России по цене от 79 990 руб. Доступны два цвета — серый и синий, в следующих конфигурациях: Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i5-8265U/ 8 GB LP DDR4 / 256 GB SSD – 79 990 руб. Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8565U/ 8 GB LP DDR4 / 512 GB SSD – 109 990 руб. Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8565U/ 16 GB LP DDR4 / 512 GB SSD – 119 990 руб. Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8565U/ 16 GB LP DDR4 / 1024 GB SSD – 134 990 руб.