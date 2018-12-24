Издательский дом «Первое сентября» сообщил о том, что в настоящее время 90% школ Подмосковья используют электронные учебники в образовательной деятельности. Такую возможность общеобразовательные организации получили за счет средств бюджета Московской области в рамках мероприятий государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы. Региональным координатором по предоставлению доступа к электронным учебникам стал издательский дом «Первое сентября».

Всего школам доступно более 250 тысяч лицензий на электронные учебники ведущих российских издательств. Решение об использовании электронных учебников школа принимает самостоятельно, при этом электронные учебники могут использоваться параллельно с бумажными. 100% школ Истринского муниципального района и городских округов Чехов, Наро-Фоминск и Химки заявили о готовности использовать электронные учебники. Использование электронных учебников дает возможность школе поэтапно переходить к цифровой образовательной среде.

Ранее, в 2016 году, был успешно реализован пилотный проект. 771 подмосковной школе было выдано 114 тысяч лицензий на электронные учебники для учителей и обучающихся, подключено более 17 тысяч пользователей.