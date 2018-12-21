«Яндекс» объявил о том, что в приложении «Яндекс.Метро» на iOS обновился дизайн. Команда полностью переделала схемы метрополитенов и добавила на них больше информации. Теперь на схеме можно посмотреть, около каких станций находятся аэропорты и вокзалы и как перейти с одной станции на другую на сложных пересадках.

«Схемы, которые висят в метро, сделаны для печатных плакатов. Нашей схемой люди пользуются на смартфонах, и при создании нового дизайна мы ориентировались именно на мобильные устройства. Например, мы применили идею с разной информацией на разных масштабах — при увеличении схемы видно структуру пересадок, у объектов меняются размеры. В будущем мы планируем добавить на схемы достопримечательности и другие полезные ориентиры. Мы также стремимся сделать наши сервисы доступными для всех, поэтому адаптировали Яндекс.Метро для режима VoiceOver на iOS. Теперь приложением смогут пользоваться люди с проблемами со зрением — VoiceOver управляется простыми жестами и озвучивает всё, что происходит на экране», — сказал руководитель «Яндекс.Метро» Юрий Подорожный.

В новой версии «Яндекс.Метро» больше информации о станциях: можно узнать время работы станции, до какого числа она закрыта на ремонт или посмотреть карту с номерами выходов. Всё это есть в карточке станции — она откроется, если нажать на любую станцию на схеме.

Кроме того, в приложении появились схемы всех российских метрополитенов. Сейчас в «Яндекс.Метро» на iOS доступны схемы 14 городов России, Беларуси, Украины, Турции и Узбекистана. Скоро приложение обновится и на Android, пока можно установить бета-версию.