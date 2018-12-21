Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернута в 43 муниципальных образованиях – в Твери, 7 городских и 35 муниципальных округах. Система-112 входит в контур цифровых платформ «Умный город» и «Безопасный город», которые помогают управлять городскими ресурсами и создавать комфортную, экологичную и безопасную городскую среду.

Централизованная обработка обращений повышает качество и скорость предоставления помощи и помогает эффективно принимать оперативные решения в случае чрезвычайных ситуаций. Такой подход влияет на снижение числа пострадавших и ущерба при происшествиях.

«Система-112 в Тверской области должна работать надежно, без перебоев и обеспечивать четкую маршрутизацию вызовов экстренных служб, чтобы жители региона как можно быстрее получали необходимую помощь», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области Система-112 внедрена на 163 объектах. Это центр обработки вызовов, 42 единые диспетчерские службы и 120 дежурных диспетчерских служб. Автоматизированные рабочие места оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков, в том числе решениями по обработке информации и передаче данных с использованием криптографической защиты.

«Создание комплексных решений для комфортной и безопасной городской среды – одно из приоритетных направлений развития гражданского крыла Ростеха. Следующим этапом сотрудничества госкорпорации и региона может стать запуск на территории Тверской области проекта «Безопасный город», реализация которого масштабно проходит во многих российских городах», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях. Внедрение заняло 2,5 месяца. Проект прошел тестовые испытания и принят государственной комиссией. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2019 год.

«Система-112 является одной из ключевых внешних интегрируемых подсистем для «Безопасного города» и обладает современным функционалом. Например, определение геолокации звонящего абонента позволяет оказать экстренную помощь, даже когда у пострадавшего нет возможности передать сообщение. Благодаря этой функции еще на этапе опытной эксплуатации системы был найден потерявшийся человек. Всего за полтора месяца пилотирования системы успешно обработано порядка 42 тысяч вызовов», – сказал генеральный директор Национального центра информатизации Константин Солодухин.

В дальнейшем предусмотрена интеграция с системами шестью соседних областей. Единая цифровая инфраструктура будет способствовать эффективному межрегиональному взаимодействию экстренных оперативных служб.

«Система-112» используется для вызова экстренных оперативных служб – полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со службой «Антитеррор». Единый номер «112» доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно и круглосуточно.