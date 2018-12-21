Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory

Компания Zecurion, российский разработчик систем защиты от внутренних угроз, выпустила обновлённую версию решения для контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM 2.0 (Privileged Access Management). В новой версии расширена поддержка Active Directory, добавлен контроль приложений внутри RDP-сессий и увеличена скорость работы системы.

В Zecurion PAM 2.0 добавлена возможность гранулированного контроля внутри сессий привилегированных пользователей. Новая версия позволяет ограничивать RDP-сессию только одним приложением. Например, с помощью PAM можно дать доступ только к консоли управления Microsoft Active Directory, SQL Server Management Studio или 1С.

Ещё одним нововведением стала поддержка использования учётных записей Microsoft Active Directory для аутентификации привилегированных пользователей на PAM-сервере. При этом в Zecurion PAM осталась возможность подключения внутренних пользователей. Аутентификация офицеров безопасности в веб-интерфейсе PAM также осуществляется с помощью доменных учётных записей.

В Zecurion PAM 2.0 появилась возможность создавать подключения к целевым системам в «прозрачном режиме» — привилегированные пользователи, как и раньше, будут использовать свои учетные записи для доступа на целевые системы. При этом доступ возможен только через PAM-сервер, который будет контролировать и записывать все действия.

Также в новой версии была существенно увеличена скорость и повышена надёжность работы системы при больших нагрузках, а также снижены требования Zecurion PAM к ресурсам. Например, были изменены алгоритмы записи видео, благодаря чему повышена общая производительность системы, а требуемое для видео место на диске сократилось в более чем 5 раз. Кроме того, были внесены точечные изменения в веб-интерфейс для более удобного и комфортного использования.

В августе 2018 г. система Zecurion PAM была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и рекомендована к приобретению в рамках закупок по программе импортозамещения.