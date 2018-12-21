МГТС сообщила о проведении инвентаризации линейно-кабельных сооружений

«Московская городская телефонная сеть», входящая в группу МТС, объявила о проведении инвентаризации собственных линейно-кабельных сооружений (ЛКС) с целью упорядочения учета кабелей, проложенных в ЛКС.

В период с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. организации, чьи кабели используются в ЛКС МГТС в Москве и Московской области без соответствующего оформления, могут заявить в компанию о намерении оформить договорные отношения по действующим тарифам с предоставлением технической документации.

Обнаруженные после указанного периода кабели в ЛКС МГТС, при отсутствии заявлений об оформлении договорных отношений от их владельцев, будут отключены и демонтированы.

Обращения по поводу оформления договорных отношений необходимо направлять в письменном виде с приложением всей имеющейся технической документации в отдел организации доступа к инфраструктуре МГТС по адресу: 119991, Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр.1 или по электронной почте mgts@mgts.ru. Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 403 87 88.