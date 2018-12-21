«МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией»

«МегаФон» совместно с дочерней компанией Netbynet провели полную модернизацию услуги «Wi-Fi с авторизацией». Обновленная услуга позволяет организовать Wi-Fi сеть любого масштаба «под ключ». Услуга будет полезна как для крупных клиентов, так и для небольших компаний, вне зависимости от их специализации.

Корпоративные клиенты компании теперь могут подключить Wi-Fi на объектах любой сложности – от небольших кафе или гостиниц до стадионов. Специалисты «МегаФона» сопровождают клиента на всех этапах построения Wi-Fi сети: от радиопланирования, проектных и строительно-монтажных работ до предоставления точек доступа в аренду и последующего мониторинга работоспособности сети. Для клиентов, которым нужна минимальная функциональность «Wi-Fi с авторизацией», доступны выгодные пакетные предложения от 1800 руб.

Обновление поможет компаниям еще легче установить контакт со своими клиентами, собирать обратную связь. Например, они смогут оформить стартовую страницу в фирменном стиле самостоятельно или с помощью специалистов «МегаФона». Кроме того, авторизация через SMS, звонок или аккаунты в соцсетях, позволит компаниям делиться с пользователями только актуальными для них предложениями, привлечь на свои странички в социальных сетях, предложить установить удобное мобильное приложение. При этом интегрировать можно будет и рекламные предложения компаний-партнеров.Управлять услугой теперь можно легко через Личный кабинет. Клиентам доступна подробная аналитика – они смогут посмотреть, сколько пользователей регистрировалось в их сети, какой объем трафика сгенерирован, сколько по времени длилась интернет-сессия. Это будет полезно, например, чтобы понять, сколько времени в сети проводят пользователи Wi-Fi.

«Wi-FI с авторизацией» — это больше, чем просто организация сети. Мы помогаем нашим клиентам развивать свой бизнес через возможности таргетированного общения с целевой аудиторией, легко выполнять требования российского законодательства и противостоять растущим информационным угрозам. Решение оценит бизнес любого масштаба и отрасли. Например, компании, которые только завоевывают рынок, смогут развивать партнерскую сеть, а сетевой развивающийся бизнес сможет дать своим посетителям возможность идентифицироваться без необходимости повторной авторизации», – сказал руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев.

«Netbynet уже несколько лет реализует Wi-Fi проекты как в Москве, так и в регионах России. Публичной и бесшовной сетью Wi-Fi оборудовано свыше 8000 транспортных средств наземного городского пассажирского транспорта Москвы, а также аэропорты Внуково и Сочи. Компания также выступает технологическим партнером на различных мероприятиях – Wi-Fi-сеть была организована на бизнес-форумах «Атланты» и «RIW 2018». Мы видим, что услуга «Wi-Fi с авторизацией» востребована у клиентов «МегаФона» и мы рады совместно с коллегами работать над ее развитием», – отметил генеральный директор компании Netbynet Андрей Батанов.