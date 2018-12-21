«Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange

«Мастертел» объявил о планах запуска облачного сервиса для клиентов в рамках Equinix Cloud Exchange. Представленный продукт позволит заказчикам внедрять инновации в облаке для улучшения качества работы в условиях стремительно развивающихся технологий.

Основная цель программы – обеспечить клиентам компании возможность быстро, легко и удобно интегрировать свои ИТ-ресурсы в глобальные облака. Благодаря новой программе клиенты «Мастертел» смогут реализовывать свои проекты с помощью глобальных облачных ресурсов, таких как Microsoft Azure, Oracle, IBM Softlayer, Amazon Web Services (AWS), Huawei 3data Cloud и других.

«Сегодня надежность работы облаков крайне важна, ведь компании стремятся использовать данные для повышения качества обслуживания и предоставления новых услуг. Однако успех облака зависит от интеграции, защиты и оптимизации данных, хранящихся в любой облачной среде. Наше решение подразумевает организацию канала L2 от офиса заказчика и/или любой точки обмена (ММТС-9, ММТС-10 или других), и исключает передачу данных через Интернет. Таким образом, заказчики за считанные минуты смогут организовать прямое L2-подключение к надежной инфраструктуре с гарантированными техническими характеристиками и использовать требуемые им физические и виртуальные ресурсы, — сказал директор по развитию бизнеса компании «Мастертел» Сергей Фомичев. — Это позволит значительно снизить совокупные затраты на реализацию проекта по размещению и хранению данных в соответствии с требованиями российского законодательства».

Все услуги предоставляются через облачную платформу Equinix Cloud Exchange в рамках партнерского соглашения с компанией IXcellerate. Согласно условиям договора, IXcellerate выступает как официальный реселлер Equinix и может предлагать заказчикам любые сервисы на базе глобальной экосистемы своего партнера.