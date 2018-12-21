Квартальная выручка Red Hat выросла на 13% до $847 млн

Red Hat объявила финансовые результаты за третий квартал 2019 финансового года, завершившийся 30 ноября 2018 года. Общая выручка за квартал составила $847 млн, что на 13% выше по сравнению с предыдущим годом, или на 15% выше при постоянном курсе валют. Выручка от подписок за квартал составила $741 млн, что на 13% выше по сравнению с прошлым годом и на 15% в постоянных ценах. На выручку от подписки в этом квартале приходилось 87% от общего объема выручки компании.

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $534 млн, прирост год к году – 8 % в долларах США, или 9 % в постоянных ценах. Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиям, составила за квартал $207 млн., прирост год к году – 28 % в долларах США, или 30 % в постоянных ценах.

Операционная прибыль по GAAP за третий квартал составила $109 млн, что на 8% ниже по сравнению с прошлогодним кварталом. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по GAAP за III квартал составила $203 млн (+13 % по сравнению с прошлогодним кварталом). По итогам третьего квартала операционная рентабельность по GAAP составила 12,9 %, скорректированная операционная рентабельность не по GAAP – 24,0 %.

Чистая прибыль по GAAP за квартал составила $94 млн, что соответствует разводненной прибыли на акцию (EPS) $0,51, в сравнении с чистой прибылью по GAAP $102 млн, или разводненной EPS $0,55 на акцию за аналогичный квартал прошлого года.

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по GAAP составила $175 млн, или $0,96 на акцию, в сравнении с $133 млн, или разводненной прибылью $0,73 на акцию за аналогичный квартал прошлого года. При расчете показателей не по GAAP средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций, поскольку предполагается, что компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

«Рост популярности технологий Red Hat, позволяющих заказчикам с большей безопасностью и единообразием разрабатывать и осуществлять развёртывание приложений в гибридных и многооблачных окружениях, по-прежнему способствовал росту нашего бизнеса и в третьем квартале, – сказал Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и главный исполнительный директор Red Hat. – Например, в третьем квартале расчетная выручка нашей программы Certified Cloud and Service Providers (CCSP) достигла отметки в 300 миллионов долларов в год, при этом рост продаж Red Hat Enterprise Linux по требованию в публичном облаке вырос по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 25%. Кроме того, мы по-прежнему наблюдаем значительный рост числа заказчиков Red Hat OpenShift, нашей корпоративной платформы Kubernetes, и Red Hat Ansible Automation, в каждом из этих направлений у нас в третьем квартале появилось по сотне новых заказчиков».

«В третьем квартале мы закрыли 100 сделок стоимостью более одного миллиона долларов и продемонстрировали общий рост выручки, выражавшийся двухзначной цифрой, на 13% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, или 15%, исходя из постоянных валютных курсов, а рост отложенной выручки составил 20% по сравнению с прошлым годом, или 23% в постоянных валютных курсах, несмотря на волатильность иностранных валют. Более того, наша общая очередь заказов выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и составила приблизительно 3,5 млрд. долларов США, – сказал Эрик Шэндер (Eric Shander), исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Red Hat. – Достижению этих результатов также способствовало успешное продление наших самых масштабных сделок, при этом по всем нашим 25 крупнейшим сделкам новые суммы оказывались более чем на 20% выше исходных».

Денежные поступления от операционной деятельности в третьем квартале, рассчитанные как по GAAP, так и не по GAAP, составили $137 млн, что на 15% ниже по сравнению с прошлогодним объемом денежных поступлений от операционной деятельности по GAAP. Денежные поступлений от операций не по GAAP скорректированы с учетом того, что недавно мы приняли дополнение по стандартам бухгалтерского учета (ASU) 2016-15 «Отчет о движении денежных средств (Тема 230): Классификация отдельных видов денежных поступлений и денежных выплат», которое требует классифицировать часть выплат по конвертируемым облигациям в течение третьего квартала, которые относятся к дисконту по обязательствам, как денежные поступления от операционной деятельности. Денежные поступления от операционной деятельности в третьем квартале, рассчитанные как по GAAP, так и не по GAA, включают в себя квартальные издержки на сумму приблизительно $23 млн, связанные с объединением компаний.

Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 30 ноября 2018 года составил $2,2 млрд после обратного выкупа примерно 0,1 млн обыкновенных акций на сумму около $13 млн в III квартале. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 30 ноября 2018 года составил около $737 млн.

По состоянию на конец третьего квартала доходы будущих периодов составили $2,5 млрд, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Негативное влияние от изменений валютных курсов на общий доход будущих периодов в годовом исчислении составил $53 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов год к году составил бы 23%.

В связи с продолжающейся транзакцией с International Business Machines Corporation, корпорация Red Hat не планирует обновлять свой прогноз на 2019 финансовый год.