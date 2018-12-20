«Ростелеком» предложил москвичам новые возможности Office 365

«Ростелеком» запустил в Москве для пользователей домашнего интернета новый комплексный тарифный план «Для семьи и учебы», в который включена подписка на «Office 365 для дома». Абоненты цифрового провайдера получают доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и все возможности Office 365, где для создания и редактирования документов даже не требуется подключение к Сети.

Абоненты, подключившие тарифное предложение «Для семьи и учебы» от «Ростелекома», одними из первых опробуют новые функции Office 365. Например, в PowerPoint теперь можно писать и рисовать цифровым пером, как в бумажном блокноте. Анализ написанного от руки преобразует записки в текст, а нарисованные фигуры – в аккуратные круги, квадраты или даже трапеции. Опция OneNote поможет разобраться с любым уравнением и покажет алгоритм решения задачи, а Excel – эффективно управлять финансами.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», отметил: «Ценя каждую свободную минуту абонентов, «Ростелеком» разработал тарифный план «Для семьи и учебы». Благодаря новым функциям Office 365, пользователи смогут значительно сэкономить время на подготовку к учёбе или трудному рабочему дню. Для себя, например, я выделил функцию Remix 3D, которая позволила забыть про скучные презентации. Теперь я могу добавлять на слайды трёхмерные модели зданий или предметов. Причём графика там отличная, так что мои выступления станут заметно более эффектными».

Подписка на «Office 365 для дома» включает в себя максимальное количество услуг для удовлетворения потребностей абонента. Программное обеспечение позволяет целый год сразу на нескольких устройствах использовать полный набор приложений Office последних версий с автоматическим обновлением. Одна подписка позволяет пользоваться программами до шести пользователям одновременно, что делает её незаменимой, например, для семьи. Кроме того, каждый пользователь получит 1 ТБ в облаке OneDrive и 60 минут бесплатных звонков в Skype в месяц. Активировать подписку можно в Личном кабинете пользователя Onlime.