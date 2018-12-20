«Мегафон» объявил финансовые и операционные результаты за III кв. 2018 года

«Мегафон» объявил финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2018 года. Консолидированная выручка выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88 733 млн руб.

Показатель OIBDA вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 33 654 млн руб. Показатель рентабельность OIBDA4 составил 37,9% по сравнению с 39,4% в третьем квартале 2017 года.

Чистая прибыль снизилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 744 млн руб. Капитальные вложения увеличились на 47,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18 478 млн руб.

Свободный денежный поток для акционеров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,5% и достиг 14 226 млн руб. Чистый долг на 30 сентября 2018 года составил 276 382 млн руб.

Число мобильных абонентов на 30 сентября 2018 года снизилось за год на 0,4% до 76,9 млн человек.

Геворк Вермишян, генеральный директор компании, отметил: «В 3 квартале 2018 года мы продолжили воплощать в жизнь нашу цифровую стратегию. Мы следуем намеченным целям: ориентируемся на цифровых клиентов и развиваем экосистему цифровых услуг, что позитивно повлияло на показатели нашей деятельности. В 3 квартале 2018 года консолидированная выручка выросла на 4,7% по сравнению с прошлым годом до 88,7 млрд руб. Общая сервисная выручка выросла на 6,3% до 80,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки от услуг мобильной связи и, в особенности, ростом выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от услуг фиксированной связи также демонстрировала уверенный рост на 17,3% за счет выручки от традиционных услуг и выручки от цифровых проектов, осуществляемых в рамках государственной программы цифровизации экономики, таких как «Безопасный город», проекта по созданию инфраструктуры для проведения Чемпионата Мира по футболу, а также других проектов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с нашей цифровой стратегией. Показатель OIBDA вырос на 0,9% по сравнению с прошлым годом в связи с ростом выручки и отражает положительный эффект вследствие принятия новых международных стандартов отчетности. В то же время показатель рентабельность OIBDA снизился на 1,5 п.п. до 37,9% за счет более высоких управленческих и административных расходов и, в особенности, за счет роста платы за радиочастоты».

Цифровые решения от «Мегафона» пользуются спросом у абонентов и корпоративных клиентов. Такие услуги как мобильные финансы и «Мегафон.ТВ», предложения для путешествий, персонализированные тарифы становятся популярными и, как следствие, приводят к росту выручки от дополнительных услуг, как и предполагалось стратегией развития.

Компания расширяет экосистему услуг для сегмента B2X. «Мегафон» запустил услугу по цифровому набору персонала, вывел на рынок приложение для защиты информации на смартфонах и планшетах – «Мегафон Антивзлом», обновил решение по защите от DDoS атак, представил виртуальное «Деловое облако».

В 3 квартале 2018 года компания открыла Центр бизнес-возможностей в головном офисе в Москве, где представила экосистему цифровых решений для бизнеса – от регистрации новой торговой точки до подбора персонала. В Центре клиенты могут узнать о новейших разработках от «Мегафона» и проверить их эффективность.

Инфраструктура компании позволяет решать различные поставленные задачи. По данным компании Ookla, интернет от «Мегафона» второй год подряд остается самым быстрым в России в соответствии с проведенными замерами скорости на 7,9 млн мобильных устройств с помощью приложения SpeedTest в 1 и 2 кварталах 2018 года.

Одним из важнейших шагов в достижении стратегических целей «Мегафона» является партнерство с другими лидерами телеком, IT и интернет рынка. Недавно компания объявила о стратегическом соглашении с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ), Alibaba Group и Mail.Ru Group с целью создания крупнейшего совместного предприятия в области электронной коммерции в России и СНГ. Планируется объединение соответствующих ресурсов для создания выгодных условий для ритейлеров, потребителей и интернет-пользователей, а также ускорения развитие цифровой экономики в России.

«Мегафон» совместно с другими ключевыми игроками, создал Ассоциацию участников рынка Больших данных, целью которой является развитие продуктов и технологий в сфере Больших данных в России.

В июле 2018 года Совет Директоров определил, что сохранение статуса публичной компании для ««Мегафона» больше не является приоритетной задачей. Таким образом, была предоставлена возможность акционерам продать обыкновенные акции и ГДР с премией к рыночной цене в рамках тендерного предложения, которое к настоящему моменту успешно завершено.

Цена покупки была установлена в размере $9,75 за одну ГДР или одну обыкновенную акцию (или 659,26 рублей по курсу ЦБ РФ на дату объявления о результатах тендерного предложения). Предложение о выкупе было положительно воспринято миноритарными акционерами, в результате чего было подано заявок на выкуп 89,4% акций, находящихся в свободном обращении.

В результате проведения программы приобретения акций и ГДР их количество в свободном обращении снизилось с 20,8% до 2,2% от общего количества. Начиная с 5 октября 2018 года ГДР «Мегафона» больше не обращаются на Лондонской фондовой бирже.

10 декабря 2018 года «Мегафон Финанс», 100% дочерняя компания «Мегафона», погасила все принадлежавшие ей ГДР и получила соответствующее количество обыкновенных акций. В результате погашения ГДР «Мегафон Финанс» стал держателем 139 616 537 обыкновенных акций «Мегафона», которые вместе с акциями, принадлежащими контролирующему акционеру «АФ Телеком Холдинг», составили 78,84% выпущенных обыкновенных акций Компании, поэтому, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», мы обязаны направить акционерам обязательное предложение о приобретении принадлежащих им акций. Соответственно, 11 декабря 2018 года обязательное предложение было подано на рассмотрение в Банк России.

«Мегафон» Финанс» также получил иные корпоративные и государственные одобрения для реализации обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций ««Мегафонf».

Для целей реализации «Мегафон Финанс» своих обязательств по направлению обязательного предложения rомпания заключила договор поручительства с Банком ГПБ на сумму до 90 млрд руб., обеспечивающий обязательства «Мегафон Финанс» по договору о предоставлении банковской гарантии.