«Крок» обновил ИТ-инфраструктуру Третьяковской галереи

Компания «Крок» с помощью технологий Huawei усовершенствовала вычислительную инфраструктуру Третьяковской галереи. Переход к более производительным вычислительным платформам обусловлен расширением количества цифровых сервисов музея в рамках новой цифровой стратегии.

Обновленная вычислительная инфраструктура поможет обеспечить потребности Третьяковской галереи в развитии цифровой музейной экосистемы. Сайт музея, музейная информационная система, онлайн-сервис покупки электронных билетов благодаря переходу к новой ИТ-инфраструктуре получили дополнительные ресурсы для масштабирования. Это позволит не только гарантировать стабильную работу существующих информационных ресурсов, но и запускать новые цифровые сервисы для посетителей музея и сотрудников.

В основе новой архитектуры — блейд-серверы и вычислительные узлы Huawei. Оборудование обеспечивает высокую вычислительную плотность, производительность и широкие возможности масштабируемости. Эти вычислительные решения ориентированы на работу с большими объемами информации и тяжелым контентом, таким как медиа-архивы, цифровые копии объектов культурного наследия, графические материалы выставок, контент виртуальных экскурсий.