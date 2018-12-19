Тинькофф Банк подключился к сервису переводов по номеру телефона от платежной системы Visa

Тинькофф Банк подключился к сервису переводов по номеру телефона, запущенному платежной системой Visa. Теперь клиенты Тинькофф Банка могут совершать денежные переводы по номеру телефона на карты таких банков как ВТБ, Русский Стандарт и Хоум Кредит, а также получать переводы по телефонному номеру от клиентов этих банков.

Клиентам Тинькофф, которые хотят воспользоваться новым сервисом, необходимо активировать его в личном личном кабинете Tinkoff.ru (раздел «Действия») или в мобильном приложении банка Тинькофф (раздел «Услуги»). Им нужно выбрать карту Тинькофф из списка и подключить к ней функцию переводов от Visa — переводы из других банков-участников сервиса будут приходить именно на выбранную карту.

Чтобы совершить перевод через сервис Visa, нужно зайти в личный кабинет на сайте Tinkoff.ru или в мобильное приложение Тинькофф в раздел «Переводы» и ввести номер телефона получателя. Отправителю будут представлены все доступные варианты зачисления средств, в том числе через сервис Visa, если получатель денежных средств предварительно подключил его в своем банке. Тарифы для переводов по номеру телефона остаются такими же, как и для переводов по номеру карты.

«Тинькофф Банк рад присоединиться к проекту платежной системы Visa, который, несомненно, улучшит пользовательский опыт наших клиентов. Тинькофф Банк также принимает активное участие в запуске системы быстрых платежей (СБП), которая уже в начале следующего года позволит клиентам осуществлять моментальные переводы по упрощенным идентификаторам, в том числе, по номеру телефона», – отметилдиректор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф Банка Анатолий Макешин.