«Росэлектроника» поставила взрывозащищённые телесистемы с Wi-Fi для буровых установок

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил очередную партию взрывозащищённых телевизионных систем российскому производителю бурового нефтегазового оборудования ООО «Уралмаш НГО Холдинг», а также Усинскому филиалу ООО «РН-Бурение». Оборудование предназначено для наблюдения за технологическими процессами на буровых установках наземного базирования. Конструкция корпуса камер, а также особенности построения электрических схем гарантируют безопасное применение оборудования во взрывоопасной и агрессивной среде.

Поставленные телесистемы производства АО «НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику») включают в себя 10 видеокамер для дистанционного наблюдения за обстановкой на территории наземной буровой и механизмами внутри ее модулей, а также для контроля действий персонала. Оборудование может использоваться в диапазоне температур от -45 до +40 градусов Цельсия, на месторождениях с содержанием сероводорода до 6%.

Наблюдение ведётся с двух удалённых рабочих мест – бурильщика и бурового мастера. Управление системой обеспечивается с встроенного и выносного пультов управления взрывозащищённого монитора, расположенного в кабине бурильщика. Передача видео до бурового мастера осуществляется по каналу беспроводной связи Wi-Fi на расстояние до 1500 м.

Подобная аппаратура также широко применяется предприятиями добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, на производствах взрывчатых веществ, в горнодобывающей и угольной отраслях промышленности, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и объектах Минобороны.

«В холдинге постоянно ведутся работы по совершенствованию этого вида техники. Уже во 2 квартале 2019 г. ожидается создание нового поколения взрывозащищённых систем с более высокой разрешающей способностью, устойчивостью к помехам и улучшенными потребительскими свойствами», – сказали представители «Росэлектроники».