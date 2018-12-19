Orange Business Services заключает партнерство с российским разработчиком Omnicomm

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о начале сотрудничества с компанией Omnicomm, российским производителем оборудования и программного обеспечения в области мониторинга транспорта. В рамках партнерства продукты Omnicomm по мониторингу транспорта и контролю за расходом топлива будут предложены клиентам Orange в составе отраслевых решений. Это позволит накапливать данные о состоянии автопарка предприятий для повышения эффективности их работы, а также снижения топливных издержек и расходов на техническое обслуживание. В настоящий момент такие решения уже предлагаются для российских промышленных, нефтегазовых и транспортных компаний.

Для Orange Business Services, являющегося поставщиком решений для транспортной отрасли в Европе, Африке и Азии совместная работа с Omnicomm ускорит цифровизацию клиентского бизнеса на российском рынке.

«Цифровая трансформация транспортного комплекса и логистики – одна из приоритетных областей развития в 2019 году. Мы уверены, что партнерство с Omnicomm принесет пользу не только клиентам Orange, но и индустриям в целом.», – отметил директор по бизнес-решениям и инновациям Orange Business Services в России и СНГ Робин Де Кейзер (Robin De Keyser).