Новый Год от Zadarma: бесплатные 8-800, 30% скидки на номера и тарифные пакеты

Сервис облачной телефонии Zadarma объявил 19-дневный марафон подарков в честь наступающих праздников. В рамках акции с 19 декабря 2018 года по 7 января 2019 года сервис дарит:





Бесплатное подключение российских номеров 8-800

+ 10% ко всем пополнениям в сервисе

30% скидку на абонентскую плату на номера в 19 городах (включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск и Уфу)

30% скидку на три месяца на тарифный пакет «Офис РФ»





Подробности акции по ссылке.

В этом году сервис заметно обновился и изменился: представлены выгодные тарифные пакеты АТС Zadarma и совершенно новая версию Zadarma для IOS, обновлен дизайн сайта и личного кабинета, представлен бесплатный коллтрекинг, созданы новые интеграции с CRM-системами, выпущены обновленные виджеты - «Виджет обратного звонка» и кнопка «Позвонить нам».

Сервис поздравляет всех клиентов и партнеров с наступающими праздниками и желает оставаться на связи в наступающем году.