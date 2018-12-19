LTE-роуминг Beeline стал доступен еще в 18 странах мира

Российский оператор связи Beeline сообщил о запуске 4G-роуминга в сетях 20 операторов в 18 странах мира.

Теперь интернет-роумингом Beeline могут пользоваться абоненты, находящиеся в Австрии, Азербайджане, Армении, Бангладеш, Бельгии, Венгрии, Грузии, Индонезии, Испании, Корее, Малайзии, Мьянме, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Словении и Украине.

Мобильный интернет от Beeline в международном роуминге в сетях четвертого поколения остается таким же выгодным, как и в сетях 3G, что позволит путешественникам пользоваться всеми привычными сервисами с большей скоростью за те же деньги. Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, необходимо в смартфоне или планшете включить настройки «Роуминг данных» и «Режим 4G». Затем по прибытии в страну нужно будет подключиться к соответствующему оператору.

Cеть роуминг-партнеров Beeline насчитывает 484 операторов в 185 странах.