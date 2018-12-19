Altium Limited анонсировала выпуск Altium Designer 19

Altium Limited объявила о выпуске Altium Designer 19 — обновленной версии флагманского программного обеспечения для проектирования печатных плат. Новые функциональные возможности делают проектирование сложных высококачественных проектов проще, быстрее и точнее на всех этапах: от концепции до производства.

Altium Designer 18 вывел процесс проектирования печатных плат на новый уровень, представив основанные на 64-разрядной архитектуре возможности: современный графический интерфейс пользователя, инструменты работы с многомодульными устройствами и модернизированную систему управления составом изделия. Altium Designer 19 дополняет предыдущую версию новыми эффективными технологиями проектирования, которые упрощают процесс создания даже самых сложных проектов и обеспечивают беспрецедентную унификацию формирования схем, конструкций и выходной документации.

«В Altium Designer 19 повышена производительность и надежность по сравнению с предыдущими версиями. Этого удалось достичь с помощью мощных, простых и современных средств проектирования печатных плат, — отметил Сергей Костинский, технический директор Altium. — Пользователи Altium Designer 19 также смогут получить доступ к удобной интегрированной синхронизации всех участников проектирования благодаря бесшовной связи с Altium 365».

Altium Designer 19 использует новые технологии автоматизации проектирования электроники, акцентируя внимание на повышении удобства работы пользователя. Новые возможности позволяют точно моделировать структуры межсоединений высокой плотности для изготовления самых современных плат. С помощью библиотеки материалов разработчики могут задавать точные профили импедансов для трассировки и производства. Оптимизированная панель компонентов и поиск позволяют находить и размещать в проекте компоненты, даже если их еще нет в библиотеке, с помощью автоматического получения данных о цепочке поставок и CAD-моделей.

«Altium Designer 19 — это еще один пример инвестирования компании в передовые продукты, которые упрощают работу на протяжении всего цикла проектирования электронного изделия, — сказал Джон Уотсон, ведущий конструктор печатных плат Legrand North America. — Компания Altium всегда ориентируется на проектировщика печатных плат, и обновленная версия — еще один отличный пример оснащения инженеров инструментами, которые необходимы для выполнения проектов электронных устройств».

Все лицензии Altium Designer включают в себя один год подписки Altium Subscription с доступом к Altium 365 – облачной платформе, обеспечивающей удобное сотрудничество инженеров при проектировании электроники. Altium 365 предоставляет бесшовный доступ из Altium Designer или веб-браузера к единой среде взаимодействия проектировщиков различных специальностей для синхронизации данных, получения актуальной информации и обеспечения технологичности продуктов.