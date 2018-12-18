В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco

В администрации городского округа Балашиха построена корпоративная платформа для совместной работы на основе технологий Cisco. Интегрированное решение обеспечивает управление голосовыми и видеозвонками, повышает мобильность сотрудников, позволяет им обмениваться сообщениями и пользоваться конференц-связю, а также открывает широкие возможности контакт-центра на едином сервере.

Проект позволил объединить в единую систему различные средства коммуникации и организовать эффективное взаимодействие служащих удаленных офисов администрации городского округа Балашиха, расположенных в населенных пунктах Балашиха, Салтыковка, Железнодорожный, Соболиха, Никольско-Архангельское.

«Решение Cisco Business Edition 6000 (Cisco BE6000) отлично зарекомендовало себя на рынке, что обусловило выбор данного продукта администрацией Балашихи. Мы были впечатлены функционалом и надежностью платформы Cisco BE6000, которые открывают широчайшие возможности для удаленного вззаимодействия сотрудников. Благодаря оперативному решению задач представителями «Элефус», а также гибкости решения Cisco BE6000 все удаленные офисы были подключены к единой системе для удаленной работы макисмально быстро и эффективно», – сказал Алексей Ковязин, начальник управления информационно-коммуникационных технологий и защиты информации администрации городского округа Балашиха.

«От систем, обеспечивающих совместную работу, во многом зависит результативность команды как в бизнес-среде, так и в сфере государственного администрирования, – сказала Дарья Парфенова, менеджер Cisco по продажам. – Платформа Cisco Business Edition 6000 представляет собой комплект оборудования и ПО, оптимизированный для использования в организациях с числом сотрудников до 1000 человек. В числе ключевых преимуществ: полный набор современных средств для корпоративных коммуникаций, универсальные компоненты и технологии, возможность масштабирования системы вместе с ростом организации, а также сокращение затрат за счет простоты внедрения и предоставления нескольких сервисов на единой платформе».

В рамках проекта были задействованы многочисленные приложения и установлены такие элементы, как система корпоративной телефонии на базе Cisco Unified Communications Manager, система мгновенного обмена сообщений с использованием клиентов Cisco Jabber, включая мобильные и стационарные устройства, голосовая почта Cisco Unity Connection и голосовой помощник на базе Cisco Unified Contact Center Express. Пользователи мобильных устройств получили возможность подключаться к корпоративной сети через интернет посредством пограничных контроллеров Expressway Core и Edge без дополнительного VPN-соединения. Такой подход упрощает процедуру удаленного подключения, так как избавляет от необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Все основные компоненты решения работают на сервере Cisco Business Edition 6000M4, а резервные единицы распределены на серверах, соответствующих требованиям виртуализации UC-приложений в ЦОД заказчика. Наличие в штатной поставке сервера Cisco UCCX позволило развернуть сервис автоматической настройки телефонов TAPS, что сократило время подключения телефонов «из коробки» до одной минуты. За счет использования панелей расширения CP-8800-A-KEM и традиционного функционала набора индикаторов BLF, а также BLF для списков вызовов работа секретарей стала существенно проще, а скорость обработки запросов увеличилась вдвое.