«Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface

Сбербанк сообщил о том, что сервис «Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с командным тактическим шутером Warface от Mail.Ru Group. Теперь игроки Warface могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо».

Пользователи могут обменивать бонусы «Спасибо» на пять различных наборов, содержащих игровое оружие и экипировку. Железный набор обойдется игрокам в 150 бонусов, стальной — в 300 бонусов, серебряный — в 500 бонусов, золотой — в 1000 бонусов, а платиновый — в 5000 бонусов. Приобрести наборы в игре можно во вкладке «Бонусы».

Роман Синенко, директор по маркетингу программы «Спасибо от Сбербанка», отметил: «Впервые бонусы "Спасибо" стало возможно обменивать на товары не только в реальной жизни, но и внутри игры. Для нас очень важно, чтобы клиенты получали от участия в программе лояльности не только выгоду, но и новые впечатления. Сотрудничество с Warface стало первым партнерством "Спасибо от Сбербанка" с популярной онлайн-игрой, и мы планируем развивать это направление в дальнейшем».

Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе игрового направления Mail.Ru Group, сказала: «Сегодня Warface — это один из самых популярных онлайн-шутеров, в который играет более 65 миллионов игроков по всему миру. Чтобы сделать игровой процесс еще удобнее, мы запускаем сотрудничество со «Спасибо от Сбербанка», которое позволит игрокам расплачиваться за покупки внутри игры бонусами «Спасибо». Мы уверены, что партнерство такого рода — важный шаг для формирования лояльности со стороны аудитории».