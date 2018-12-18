«Системный софт» начал продажи решений Big Switch Networks

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, начал сотрудничество с Big Switch Networks, производителем SDN-решений для сетевой инфраструктуры корпоративных центров обработки данных и сетей мониторинга.

«Системный софт» предложил своим клиентам наиболее востребованные во всем мире решения вендора. Среди них Big Cloud Fabric, коммутационная платформа для облачных технологий OpenStack, VMware SDDC и контейнерной виртуализации в ЦОДах, а также брокер сетевых пакетов Big Monitoring Fabric, который обеспечивает максимальную видимость и безопасность сети.

Big Cloud Fabric объединяет в себе функциональность программно-определяемой сети (SDN) и гибкость доступных аппаратных платформ, что снижает общую стоимость решения и позволяет реализовать гипермасштабируемую архитектуру ЦОД. Big Monitoring Fabric дает возможность простого управления инфраструктурой мониторинга с большим количеством точек съема информации, обеспечивает гибкость при доставке зеркалированного трафика, гарантирует надёжность и гибкие политики фильтрации.

«Мы предлагаем своим клиентам сетевые решения для облачных сред от уже зарекомендовавшего себя на рынке игрока Big Switch Networks. Продукты этого производителя позволяют создавать, контролировать и обслуживать облачные инфраструктуры, они помогают бизнесу экономить и просты в эксплуатации. Во всем мире их используют дата-центры, облачные провайдеры, а также крупные корпорации для создания своей ИТ-инфраструктуры», – отметил менеджер по развитию бизнеса компании «Системный софт» Владимир Трифонов.