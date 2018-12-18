РВК анонсировала стратегию развития венчурного рынка до 2030 г.

РВК совместно с Министерством экономического развития России анонсировала проект стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г. Инициативы стратегии направлены на расширение круга активных на венчурном рынке инвесторов, привлечение в Россию зарубежного капитала и стимулирование выхода российских проектов на международные рынки, развитие инфраструктуры поддержи технологического предпринимательства и совершенствование нормативно-правовой базы.

Разработка стратегии предусмотрена планом мероприятий по стимулированию инновационного развития России, утвержденным распоряжением Правительства России в июне 2017 г. По заказу Министерства экономического развития России проект стратегии был разработан РВК совместно с международной консалтинговой компанией PWC.

Цель стратегии – создание в России зрелой индустрии венчурного инвестирования, что предполагает увеличение годового объема сделок на национальном рынке венчурного капитала в 30 раз к 2030 г. до 410 млрд руб. в год. Достижение этого показателя предполагает рост суммарного предложения капитала на венчурном рынке в 10 раз до 2,7 трлн руб., увеличение количества ежегодно создаваемых высокотехнологических проектов в 2-2,5 раза до 40 тыс., двукратное расширение рынка сбыта инновационной продукции до 10 трлн руб., а также повышение привлекательности российской юрисдикции.

Стратегия включает более 40 инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров развития в России венчурной индустрии. Среди них – снятие законодательных ограничений и создание экономических стимулов для выхода на рынок новых классов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые занимают существенную долю на мировом рынке венчурного капитала.

Согласно предложениям стратегии, НПФ могут получить возможность вкладывать определенный лимит средств в венчурные фонды в формате договора инвестиционного товарищества, отобранные в рамках процедуры сертификации. При этом будут внесены необходимые корректировки в подходы к оценке риска инвестиций и методологии стресс-тестирования. Для выхода на российский венчурный рынок первых НПФ предлагается реализовать пилотный проект по участию НПФ в фондах с государственным капиталом. В таких фондах будет реализован принцип ассиметричного распределения прибыли, благодаря чему НПФ смогут получить повышенную доходность. Реализация мероприятий стратегии позволит довести долю НПФ в капитале венчурных фондов в России к 2030 г. до 10%.

Для вовлечения на венчурный рынок другой важнейшей категории инвесторов – корпораций – в стратегии предложен комплекс мер налогового стимулирования. Он предполагает снижение налоговой базы при расчете налога на прибыль при создании корпоративных венчурных фондов, участии корпораций в венчурных фондах в качестве LP и инвестиций крупного бизнеса в технологические проекты. Целевой показатель объема корпоративного капитала на венчурном рынке – 960 млрд руб. к 2030 г.