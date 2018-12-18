Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса

Lenovo представила ноутбуки ThinkPad L390 и L390 Yoga, расширяющие возможности совместной работы над проектами и обеспечивающие высокую мобильность для сотрудников, часто работающих вне офисов и своих рабочих мест. Новые устройства семейства ThinkPad получили мощные процессоры Intel Core 8 поколения, высококачественные FHD экраны с диагональю 13,3 дюйма, опциональные сенсорные дисплеи и электронные перья, а также набор инструментов безопасности ThinkShield.

Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad L390 и L390 Yoga превосходят ожидания пользователей и соответствуют требованиям корпоративных ИТ департаментов за счёт легендарной надёжности, продуманной эргономики и многоуровневой защиты информации.

Ноутбуки L390 и L390 Yoga стали первыми в семействе ThinkPad, получившими новейшие процессоры Intel Core 8 поколения. На выбор также предлагаются процессоры Intel Core i5 с технологией vPro и Core i3. Исключительное быстродействие при запуске ОС и приложений обеспечивают оперативная память DDR4 ёмкостью до 32 ГБ и твердотельные накопители PCIe объёмом до 512 ГБ. За обработку графики отвечают интегрированные видеокарты Intel HD (в L390 Yoga) и Intel UHD 620 (в L390). Многоуровневую защиту важной информации обеспечивает набор инструментов ThinkShield, который включает в себя сканер отпечатков пальцев, инфракрасную камеру для разблокировки устройства с помощью системы распознавания лиц (в моделях L390 Yoga) и криптографический чип dTPM 2.0.

Аккумуляторная батарея номинальной емкостью 45 Вт∙ч обеспечивает до 12 и до 14 часов автономной работы для L390 Yoga и L390 соответственно, а зарядное устройство мощностью 65 Вт с универсальным разъёмом Type-C и функцией быстрой зарядки позволяет пополнять заряд даже во время коротких перерывов.

Мультимедийные возможности новых ноутбуков дополняют технология Dolby Premium Audio, сертифицированные Lync стереодинамики мощностью по 2 Вт и двойной микрофон для комфортного коллективного общения.

ThinkPad L390 Yoga получил также камеру на внешней стороне крышки, которая позволяет студентам на лекциях и мобильным сотрудникам комфортно фотографировать происходящее перед ними.

При габаритах 321,8×224,2×18,8 мм вес ноутбуков ThinkPad L390 начинается от 1,46 кг в зависимости от комплектации. При аналогичных размерах вес трансформеров L390 Yoga начинается от 1,56 кг.

Новинки поддерживают полный набор сервисов Lenovo Services, включая премиальную поддержку, услуги развёртывания, помощь при переходе на новые устройства и защиту активов.

Семейство ноутбуков ThinkPad предлагает широкий выбор моделей, отвечающих самым разнообразным потребностям заказчиков. Новые ThinkPad L390 и L390 Yoga продолжают эту традицию. Ориентированная на бизнес-пользователей и профессионалов, уделяющих внимание цене, серия L полностью оправдывает репутацию легендарного семейства ThinkPad как надёжных и долговечных продуктов. Расположившись ниже премиальной серии ThinkPad X1 и основных корпоративных «рабочих лошадок» серий T и X, обновлённые модели L390 и L390 Yoga предлагают оптимальное соотношение цены и функциональности. Они сочетают в себе высокую портативность и отвечающее армейскому стандарту MilSpec качество сборки с технологиями и решениями, отвечающими потребностям корпоративных ИТ департаментов и конечных пользователей, которым требуются надёжные инструменты для работы.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad L390 и L390 Yoga станут доступны для заказа уже в декабре 2018 г. На выбор будут предложены устройства в чёрной и серебристой расцветке по ценам от $581.