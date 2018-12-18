InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных

Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений в сфере информационной безопасности предприятий, сообщило о выпуске InfoWatch EndPoint Security 13.1 — решения для мониторинга и контроля целостности рабочих станций и информационных ресурсов организаций с улучшенными алгоритмами шифрования. Продукт позволяет контролировать доступ сотрудников к различным устройствам и программам, автоматически шифрует данные для защиты от несанкционированного доступа, в том числе по ГОСТу, и обеспечивает аудит информационных систем организации.

Для удобного и быстрого мониторинга использования ИТ-инфраструктуры предприятий, продукт InfoWatch EndPoint Security с помощью инструмента «Insight» создает наглядные отчеты, которые позволяют оценить и спрогнозировать использование сотрудниками рабочих станций, оргтехники, различных накопителей информации, сетевых и интернет-ресурсов, программных приложений.

Решение InfoWatch EndPoint Security предоставляет возможность разграничивать права доступа сотрудников к устройствам и сетевому окружению, например, флэш-накопителям, локальным дискам, принтерам, и к программам, создавая черные и белые списки, а также контролировать операции с конкретными типами файлов. Кроме того, программный продукт позволяет ограничивать скачивание данных через браузер, доступ к облачным хранилищам и передачу документов в мессенджер Skype.

Новая версия InfoWatch EndPoint Security 13.1 содержит улучшенные алгоритмы и способы шифрования данных.

Решение позволяет настраивать доступ к зашифрованным данным в зависимости от потребностей и бизнес-процессов организации, например, при индивидуальном шифровании файл будет доступен только конкретному пользователю, а для предоставления доступа определенному кругу лиц доступна функция шифрования по группам.

Для выполнения криптографических операций в операционной системе продукт может использовать как базовый криптопровайдер Windows, так и сторонний криптопровайдер, который позволяет использовать стандарт шифрования ГОСТ 28147-89.

Решение может интегрироваться с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor и дополнять ее данными о действиях пользователей. InfoWatch EndPoint Security направляет в DLP-систему теневые копии файлов при их копировании на съемные носители. Кроме того, продукт позволяет отслеживать изменения, связанные с аппаратной частью рабочего места сотрудника, например, замену жестких дисков, модулей оперативной памяти или графических адаптеров.

Интеграция InfoWatch EndPoint Security в инфраструктуру организации предполагает развертывание программного агента на компьютерах сотрудников, а также установку сервера управления для работы ИБ-специалистов. Для установки агента InfoWatch EndPoint Security на устройстве требуется 1 ГБ свободного места на диске и 512 МБ оперативной памяти. Программный продукт быстро масштабируется на любое количество станций.