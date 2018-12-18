Experian объявила о приобретении Compuscan

Experian сообщила о решении приобрести Compuscan (CSH Group Ltd), одну из ведущих компаний, предоставляющих информационные услуги и сервисы бюро кредитных условий в Африке.

Брайан Кассин, генеральный директор Experian, отметил: «Мы с радостью объявляем, что Experian согласилась на приобретение Compuscan. У нас большой опыт инвестирования в ЮАР, где мы уже много лет помогаем компаниям достигать коммерческого успеха, предоставляя кредитные данные и инструменты принятия решений. Миллионам людей по всей Африке необходим доступ к финансовым услугам. Объединяя усилия с Compuscan, мы сможем оказывать более качественные услуги населению и коммерческим компаниям региона, способствуя развитию кредитования физических и юридических лиц, укреплению защиты персональных данных и финансовой инклюзии. Это важное приобретение для нашего бизнеса в ЮАР, которое откроет широкие возможности на всем африканском континенте. Мы будем рады приветствовать коллектив Compuscan в составе Experian».

Компания Compuscan, основанная в 1994 г., является одним из ведущих провайдеров кредитной информации и аналитики принятия решений в ЮАР, она ведет деятельность в 7 ключевых географических регионах в Центральной и Западной Африке. Кроме того, Compuscan оказывает маркетинговые услуги. Недавно компания также начала бесплатно предоставлять кредитные отчеты физическим лицам.

Серьезные компетенции компании в области аналитики и скоринга станут прекрасным дополнением для сильной стороны Experian – программного обеспечения для принятия решений. Благодаря инвестициям в инновационные технологии конкурентные преимущества двух компаний объединяться, чтобы вывести на африканский рынок новейшие и наиболее конкурентоспособные инструменты кредитной оценки. Compuscan имеет в своем распоряжении кредитные данные 26 миллионов человек и 200 000 компаний в ЮАР, что охватывает примерно 56% населения.

Объединенные клиентские базы будут дополнять друг друга. Клиентами Experian в ЮАР являются в первую очередь крупные финансовые и телекоммуникационные компании, тогда как Compuscan занимает выигрышное положение в области микрокредитования, а также в сфере розничной торговли и страхования.

Experian приобретает Compuscan за 3720 млн рандов ($263 млн). Для приобретения еще необходимо официальное одобрение Комиссии по защите конкуренции в ЮАР. Закрытие сделки ожидается в I кв. 2019/2020 финансового года.

Ожидается, что за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., Compuscan получит выручку в размере 489 млн рандов ($35 млн), которая возрастет до 532 млн рандов ($38 млн) в году, заканчивающемся 31 декабря 2019 г. Эти цифры сопоставимы с выручкой Experian в ЮАР – порядка $40 млн. Ожидается, что сделка приведет к росту прибыли на акцию в течение первого полного года совместной работы.