«ДомКлик от Сбербанка» добавил возможность размещать объявления о сдаче в аренду жилой недвижимости

Сервис проведения операций с недвижимостью «ДомКлик от Сбербанка» предоставил пользователям возможность размещать объявления о сдаче недвижимости в аренду. Теперь на «ДомКлик» агентства и собственники недвижимости могут бесплатно размещать объявления о сдаче в аренду квартир, комнат, домов и частей домов, а также таунхаусов.

Сейчас на «ДомКлик» уже размещено 45 000 предложений аренды. В 2019 г. планируется увеличить их количество до 200 000.

Размещение объявлений об аренде на «ДомКлик» сделано с учетом потребностей рынка. В нем можно выбрать удобное время для звонков и показов; указать параметры квартиры в описании с помощью галочек в нужных полях; указать размер не только арендной платы, но и комиссии, залога и коммунальных платежей.

Для объявлений об аренде доступна телефония «ДомКлик». Это значит, что все звонки безопасны и бесплатны. Пользователи не увидят номеров телефонов друг друга, пока не захотят обменяться контактами. Это защищает от мошенников и попадания в спам-базы. Также благодаря телефонии «ДомКлик» можно ограничить время звонков. Ночью или на работе арендодателя никто не побеспокоит.