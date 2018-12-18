«Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС

«Акадо Телеком» организовала подключение 50 объектов к региональной системе оповещения Москвы. Оператор обеспечил возможность доведения голосовых сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях до новостроек жилых домов и административных зданий на юго-западе и юге столицы.

«Акадо Телеком» реализовал комплекс мероприятий по подключению объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Москвы (РАСЦО). Специалисты оператора провели экспертизу проектов объектовых систем оповещения, организовали каналы связи, обеспечили сопряжение с оборудованием РАСЦО МЧС, протестировали работоспособность средств оповещения - уличных громкоговорителей и внутренних динамиков. Для предоставления услуг организована выделенная защищенная сеть VPN на базе сети IP-MPLS оператора.

«Наша компания является аккредитованным оператором по подключению объектов к системе экстренного оповещения МЧС. Для этого у нас есть все необходимые компетенции, технические ресурсы и собственная разветвленная оптическая сеть, что дает возможность предоставить клиентам максимально надежное техническое решение, - отметил директор департамента маркетинга и развития бизнеса на корпоративном рынке «Акадо Телеком» Дмитрий Синицын. – Мы предлагаем комплексную услугу подключения объектов к РАСЦО, что дает клиенту ряд преимуществ: выполнение требований законодательства, полный цикл работ от одного поставщика, сокращение затрат на строительство и эксплуатацию систем оповещения. На начальном этапе клиент может заказать проектирование и построение систем оповещения для застраиваемых объектов или обратиться к нам для модернизации и подключения уже существующих систем».

Подключение к системе оповещения МЧС является обязательным требованием для сдачи объекта в эксплуатацию. В настоящее время «Акадо Телеком» организовал подключение нескольких десятков зданий по всей Москве.