«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные товары 2018 года

«Яндекс.Маркет» выяснил, какие товары пользовались наибольшим спросом на сервисе в уходящем году. Самыми популярными на «Маркете» стали товары для дома. Чаще всего в этой категории выбирали строительные материалы (а среди них — изоляционные), а также инструменты и сантехнику.

На втором месте — электроника. Чаще всего людей интересовали мобильные телефоны, аксессуары к ним и телевизоры. В уходящем году самым популярным на «Маркете» стал товар именно из этой категории — смартфон Xiaomi Redmi Note 5. В прошлом году таким товаром был Xiaomi Redmi Prime 4.

Третья по популярности категория — компьютерная техника. В этом разделе пользователи чаще всего выбирали ноутбуки, блоки питания для них и планшеты.

Популярностью пользовались также категории «Бытовая техника», «Авто» и «Детские товары».

Если говорить про категории, которые существенно выросли на «Маркете» в 2018 году, то это «Продукты», «Товары для животных», «Одежда, обувь и аксессуары». По сравнению с 2017 годом спрос на товары из этих разделов увеличился на 70%, 55% и 45% соответственно.

Смартфоны на Android были в 2018 году популярнее, чем смартфоны на iOS: спрос на первые составил 82% от общего спроса на мобильные телефоны, на вторые — 15%.

Чаще всего люди интересовались мобильными телефонами бренда Xiaomi: их выбирали в 32% случаев. Второе место поделили модели Samsung и Apple — на них пришлось по 15%. На третьем месте смартфоны Huawei (включая Honor) — 11%.

Топ5 смартфонов: Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB, Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64GB, Samsung Galaxy S8 4/64GB, Apple iPhone X 64GB, Xiaomi Redmi 5 Plus 3/32GB.

Наибольшей популярностью на «Маркете» пользовались ноутбуки ASUS: ими интересовались в 21% случаев. На втором и третьем месте ноутбуки Lenovo и HP — 16% и 13% соответственно.

Что касается операционной системы, то здесь лидирует Windows 10. Она была предустановлена на 58% просматриваемых на Маркете ноутбуках. 13% ноутбуков были с ОС Linux, с DOS — 12%, а с macOS — 10%.

Самым популярным оказался ноутбук Apple MacBook Pro 2017 года с диагональю 13 дюймов и дисплеем Retina. На втором месте — Xiaomi Mi Notebook Pro с диагональю 15,6 дюймов. Третье место у Apple MacBook Air 2017 года с диагональю 13 дюймов.

В исследовании использовались данные о переходах с «Яндекс.Маркета» на сайты интернет-магазинов за период с 1 января по 9 декабря этого года и аналогичный период прошлого года.