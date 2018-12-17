Ростех разработал «умную» камеру для «Города будущего»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал всепогодную интеллектуальную видеокамеру наружного наблюдения. Встроенная система видеоаналитики позволяет в автоматическом режиме определять возникновение нештатных ситуаций и передавать информацию в ситуационный центр. Серийный выпуск запланирован на I квартал 2019 г.

Встроенная в прибор система анализирует обстановку и выявляет нехарактерные ситуации и объекты, требующие повышенного внимания. Программное обеспечение разработано на основе комплекса алгоритмов машинного зрения для мониторинга и анализа данных без прямого участия человека. Так, например, «умная» камера определяет, остановился ли автомобиль в неположенном месте или движется с превышением скорости. Устройство также может управлять светозвуковой сигнализацией, передавать информацию о срабатывании датчиков и отправлять тревожный сигнал.

Разработка Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) холдинга «Швабе» позволяет получать изображение высокого качества в режимах дневной и ночной съемки, а за счет встроенного подогрева сохраняет работоспособность при температуре до -40 градусов. Устройство защищено от пыли, влаги и механических повреждений. Наличие выносного прожектора большой мощности и оптическое стекло с высоким светопропусканием дают возможность распознавать автомобильные номера на расстоянии более 18 метров.

В новом приборе применяется технология интеллектуальной обработки яркостных шумов, благодаря которой значительно повышается четкость изображения, уменьшается размер файлов хранения, улучшается видимость в условиях недостаточного освещения. За счет программной обработки видеосигнала со светочувствительной матрицы камера обеспечивает высокий контраст и насыщенность цветов в дневном режиме. Кроме того, устройство снабжено адаптивной инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 50 метров.

В зависимости от требуемого функционала к камере можно подключить микрофон, динамик, внешний громкоговоритель, различного рода датчики и дополнительные устройства. Новая разработка представлена в двух вариантах исполнения – С-200В с разрешением 2 Мп и С-400В с разрешением 4 Мп.

«Эксплуатационные и технические характеристики камеры делают ее оптимальной для использования в федеральных проектах «Умный» и «Безопасный город». При этом сфера ее применения максимально широка. Это и видеофиксация нарушений на дорожной инфраструктуре, и обеспечение безопасности в местах массового скопления людей, и видеонаблюдение на придомовых территориях и в подъездах», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.