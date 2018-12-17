«Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ

«Первый Бит» внедрил в СК «Перспективные строительные технологии» (ПСТ) систему «1С:Документооборот 8 КОРП». Благодаря этому в ПСТ на 70% сократилось время на подготовку и согласование документов.

ПСТ с 2005 года оказывает услуги по девелопменту в Москве и Московской области. ПСТ уже реализовал более 500 тыс. кв. м объектов коммерческой и жилой недвижимости, а в разработке и реализации у предприятия находится более 1,5 млн кв. м.

Ежегодно сотрудники ПСТ согласуют несколько тысяч договоров, спецификаций, смет и дополнительных соглашений. Прежде учет такого большого количества документов они вели вручную в Excel. По этой причине документация содержала ошибки, на исправление которых уходило большое количество времени.

На согласование документов сотрудники ПСТ тратили тоже много времени. Этот процесс выполнялся посредством электронной почты. Всего на подготовку и согласование документации у сотрудников ПСТ уходила одна-две недели.

Кроме того, вся документация хранилась на предприятии в бумажном архиве. В результате она часто терялась.

Руководству ПСТ это не устраивало, так как из-за этих проблем было сложно оперативно принимать правильные управленческие решения на основе полученных документов.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, топ-менеджмент предприятия обратился в компанию «Первый Бит». Учтя все пожелания клиента к системе, специалисты Первого Бита предложили ему оптимальный вариант - «1С:Документооборот 8 КОРП».

«За три месяца мы доработали программу под нужды ПСТ. Например, разработали форму договора, которая динамически меняет состав реквизитов в зависимости от выбранного типа и категории согласуемого документа. Затем обучили сотрудников предприятия работе в программном продукте «1С:Документооборот 8 КОРП», - сказала руководитель отдела сопровождения клиентов компании «Первый Бит» Екатерина Маркова. - Всего в ПСТ было автоматизировано 50 рабочих мест».

«В результате внедрения мы получили единую систему согласования и хранения документов, которая позволила нам сократить время на подготовку и согласование договоров и других документов на 70%», - отметила руководитель управления АХО и ОД предприятия «Перспективные строительные технологии» Елена Гордеева.