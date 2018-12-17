IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО

Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию системы автоматизированной подготовки тестовых данных страховой компании САО ЭРГО в рамках пилотного внедрения решения Delphix. В результате проекта страховая компания получила инструмент для ускорения ввода в эксплуатацию новых цифровых продуктов для внешних и внутренних потребителей и повысила динамику разработки.

Помимо снижения времени вывода новых релизов в продуктивную среду перед решением были поставлены следующие задачи: автоматизация процесса создания тестовых сред и обеспечение необходимым количеством тестовых сред с учетом большого объема баз данных.

IBS Platformix провел пилотное внедрение системы Delphix, которая реализует концепцию Data as a Service. Технология виртуализации баз данных Delphix в интеграции с порталом самообслуживания позволяет снизить финансовые затраты и сократить время на разработку, а также упростить процессы, связанные с поддержкой и развитием корпоративных информационных систем.

В рамках проекта IBS Platformix выполнил обследование процессов выпуска релизов у заказчика, предложил новую концепцию управления тестовыми ресурсами, провел пилотное внедрение и обучил сотрудников использованию и администрированию платформы.

В результате проекта время развертки тестовых сред сократилось с 4 дней до 15 минут. Созданы механизмы, позволяющие разработчикам и тестировщикам самостоятельно управлять своими копиями данных и актуализировать данные без обращения в ИТ-службу. Благодаря виртуализации данных тестовые среды оперируют «тонкими» копиями баз, то есть хранят только «изменения», отличные от «золотого образа». Как следствие, полностью удовлетворены потребности по количеству тестовых копий баз данных без необходимости увеличения инвестиции в инфраструктуру хранения данных.