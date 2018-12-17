Cloudburst выпустил в России коллекцию одежды с NFC-чипами на блокчейне

Бренд Cloudburst представил лимитированную коллекцию одежды с NFC-чипами от fashion tech компании Verisium, которая создала облачное решение с использованием технологии блокчейн на базе платформы Microsoft Azure. Этот совместный проект не имеет аналогов в России и его главная цель – помочь Cloudburst создать уникальное сообщество среди клиентов бренда, основанное на двусторонней коммуникации, мобильности и эксклюзивности.

«Используя современные технологии в создании одежды, мы стремимся вывести пользовательский опыт нашего покупателя на новый уровень. Проект с Verisium дает нам возможность наладить коммуникацию с клиентами, делиться новыми релизами и индивидуальными предложениями, естественным образом формируя уникальное тематическое сообщество», – сказал Максим Константин (Maxim Constantin), дизайнер Cloudburst.

Verisium поможет Cloudburst усовершенствовать коммуникацию со своими клиентами, предоставив возможность общаться с ними непосредственно через «умную» одежду. Покупателю достаточно просканировать NFC-чип с помощью приложения Verisium (AppStore, Google Play).

У технологии есть ряд функций. Во-первых, Verisium – это надежный способ проверки подлинности продукции благодаря уникальному чипу, который невозможно подделать, а также использованию технологии блокчейн платформы Quorum в облаке Microsoft Azure.

Блокчейн обеспечивает безопасное хранение информации об оригинальности товаров. Во-вторых, платформа дает возможность бренду делиться с покупателями различными аудио- и видеофайлами, фотографиями, описанием товаров, составом изделий, а также рекомендациями по уходу и любой другой информацией, которая может быть интересна клиенту.

В-третьих, с помощью модуля аналитики бренд получает возможность сформировать портрет покупателя и таргетировать персональные предложения благодаря анализу сканирований интересующей его продукции. В-четвертых, так как чип нельзя подделать, бренд сможет делать эксклюзивные предложения только клиентам, купившим продукт, например, приглашения на закрытые мероприятия и вечеринки, анонсы новых коллекций до премьеры с возможностью сделать предзаказ. К примеру, в январе 2019 года Cloudburst примет участие в Paris Fashion Week и эксклюзивно вышлет приглашения обладателям коллекции через приложение Verisium.

«Совместный проект с Cloudburst стал для Verisium особенным, так как наша ключевая идея отлично сочетается с миссией бренда – помочь клиенту почувствовать себя особенным, благодаря эксклюзивным форматам взаимодействия и доступу к закрытому комьюнити бренда», – сказал Эльдар Хайретдинов, сооснователь проекта Verisium.

«Сегодня брендам уже недостаточно предлагать просто предмет одежды – покупателю необходим комплексный сервис, который подразумевает сам опыт приобретения и использования продукта. Наш совместный проект с Cloudburst и Verisium отлично иллюстрирует то, как современные технологии, такие как облако и блокчейн, позволяют компаниям реализовывать уникальные бизнес-модели, находить новые каналы и формы общения с потребителями, таким образом расширяя возможности для роста и развития в эпоху цифровизации», – отметил Константин Гольдштейн, ведущий технический евангелист Microsoft в России.