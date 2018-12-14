Tele2 внедрит интерактивную систему цифровой навигации в розничную сеть

Tele2 объявил о внедрении в розничную сеть интерактивной системы цифровой навигации. Технология позволяет отображать актуальную и полную информацию об ассортименте салонов в режиме реального времени. Посетители могут быстро выбрать устройство, сравнить его со смартфонами в той же категории и купить дополняющие товары.

Tele2 вводит систему цифровых дисплеев, управляемых из офиса компании. Электронные ценники позволяют быстро и единовременно менять стоимость ассортимента на всех точках продаж. Помимо отображения информации о продукте, цифровые дисплеи выполняют функцию цветовой индикации. В результате клиенты легко находят нужный продукт, так как тот или иной цвет соответствует определенной категории товара. Таким образом ускоряется процесс поиска и подбора аксессуаров и дополняющих товаров. Посетители могут сравнить понравившиеся модели с помощью интерактивных панелей, отображающих различия в ключевых характеристиках продуктов.

Система позволяет улучшить качество обслуживания в салонах Tele2: цифровая навигация экономит время клиента на поиск нужного товара и упрощает выбор. Технология также повышает операционную эффективность, сокращает издержки компании и исключает вероятность ошибок из-за несвоевременного обновления цен. Одновременная передача данных помогает успешно проводить краткосрочные акции с предоставлением скидок, что способствует увеличению продаж Tele2.

Tele2 тестирует систему в своем шоуруме в бизнес-центре Comcity, где располагается головной офис компании. Это одна из самых популярных и технологически продвинутых точек с VR-зонами, smart-витринами и «умными» системами управления экранами и контентом.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Развитие розничного сегмента – один из ключевых приоритетов Tele2. Мы стремимся совершенствовать точки продаж, адаптировать их наполнение к потребностям клиентов и использовать новые технологии для улучшения качества сервиса. Аналитика потребительского поведения фиксирует высокий спрос на функцию отображения похожих и сопутствующих товаров. Внедрение инновационной системы электронной навигации в розничной сети позволит не только реализовать данную опцию в офлайн-среде, но и, по нашим оценкам, увеличить NPS в точках контакта на 6 п. п.».